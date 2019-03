S. Jakeliūnas dėl Lietuvos banko veiklos gali kreiptis į ES instituciją

Seimo Biudžeto ir finansų komitetas (BFK) trečiadienį rinksis svarstyti dėl Seimo nutarimo kreiptis į komisiją, kuri turėtų atlikti pakartotinį Jungtinės Karalystės startuolio „Revolut“ atitikimo nacionalinio saugumo interesams vertinimą.

Kaip Eltai sakė S. Jakeliūnas, komisijai nepriėmus sprendimų, bus inicijuojamas platesnis licencijavimo tyrimas, į komitetą bus kviečiami Lietuvos banko atstovai, o vėliau gali būti inicijuojamas kreipimasis į ES instituciją.

„Jei ta komisija nepriims sprendimo, inicijuosiu procesą ir jo pagrindu svarstysiu galimybę Seimo vardu kreiptis į Europos instituciją, kuri užsiima priežiūros institucijų priežiūra. Į ją kreipėsi Europos Komisija dėl „Danske Bank“ įvykių, pinigų plovimo. Dabar tyrimą vykdo ši institucija, kuri atsakinga už priežiūros institucijų standartų laikymąsi, jų vientisumą visoje ES“, - Eltai sakė S. Jakeliūnas.

Pasak S. Jakeliūno, Lietuvos bankas gali būti politiškai pažeidžiamas, nes, parlamentaro tvirtinimu, sudarė privilegijuotas sąlygas.

„Aš tvirtinu, kad ir Lietuvos bankas gali būti politiškai pažeidžiamas. Viena vertus, jis kvietė „Revolut“, sudarė tam tikras privilegijuotas sąlygas, galbūt konsultavo dėl licencijos, kas yra tvarkoje, bet išduoti licenciją (įstaigai, neturinčiai. - ELTA) tinkamų valdymo struktūrų, kompetentingų vadovų, esant tokiai reputacijai, kokia ji tuo metu buvo Jungtinėje Karalystėje, - gali būti, kad licencija buvo išduota nepagrįstai“, - kalbėjo Seimo BFK pirmininkas.

Jis taip pat sakė, kad tiek „Revolut“ vadovas Nikas Storonskis, tiek pats startuolis gali būti politiškai pažeidžiami, o Kremlius esą gali daryti politinę įtaką N. Storonskio tėvui, kuris dirba Rusijos dujų koncerno „Gazprom“ tyrimų institute „Promgaz“.

ELTA primena, kad Lietuvos bankas pernai gruodį išdavė „Revolut” specializuoto banko licenciją. „Revolut” Lietuvoje planuoja teikti indėlių ir paskolų paslaugas.

Tačiau „Revolut” iš užsienio žiniasklaidos anksčiau sulaukė kritikos dėl to, kad esą buvo išjungęs apsaugos mechanizmus ir dėl to esą nebuvo suvaldyta keli tūkstančiai įtartinų pervedimų. „Revolut” aiškino, kad sistemų keitimai iš tiesų tebuvo papildomai diegiamos saugumo sistemos prie veikiančių, kurių darbas dėl to nenutrūko.

S. Jakeliūnas anksčiau yra kreipęsis į valstybės tarnybas dėl galimų „Revolut“ ryšių su Rusija. Lietuvos bankas tuo metu teigė, kad S. Jakeliūno minima informacija buvo žinoma, potencialus investuotojas ilgai vertintas kompetentingų institucijų ir įvertintas kaip patikimas.