Skundų žurnalistų etikos sargams padaugėjo penktadaliu

Ketvirtadienį išplatintame tarnybos pranešime skelbiama, kad pernai priimti 207 sprendimai, iš kurių 67 pripažinti nepagrįstais, taip pat 32 skundus buvo atsisakyta nagrinėti, 10 tyrimų buvo nutraukta dėl mediacijos, dar 10 – dėl senaties ar dėl to, kad pagal kompetenciją juos turi nagrinėti kita institucija.

Skelbiama, kad auga skundų dėl socialinių tinklų turinio – buvo priimti 32 sprendimai dėl turinio „Facebook“, „Youtube“ ir „LinkedIn“ tinkluose.

Pernai užfiksuota 14 rimtų profesinių pažeidimų, kai skelbiama draudžiama informacija, žeminanti žmogaus garbę ir orumą, pažeidžianti nekaltumo prezumpciją.

Šešis kartus etiką pažeidė „Respublikos leidiniai“, du kartus – „Lietuvos ryto“ televizija ir du fiziniai asmenys „Facebook“ socialiniame tinkle, po vieną įmonė „Patikimas verslas“, leidžianti „Laisvą laikraštį“, bendrovė „Gėlupis“, leidžianti laikraštį „Naujasis gėlupis“, taip pat „Telekomunikacinių technologijų servisas“ ir „All media Lithuania“, valdanti TV3 televiziją.

Daugiausia nustatyta pažeidimų dėl teisės į privataus gyvenimo apsaugą – 23 atvejai, taip pat 13 asmens garbės ir orumo pažeidimų ir aštuoni Bendrojo duomenų apsaugos reglamento pažeidimai.

Taip pat nustatytas ir 61 pažeidimas dėl pagrindinių visuomenės informavimo principų nesilaikymo, nuomonių įvairovės neužtikrinimo, objektyvumo ir nešališkumo stokos bei kitų nuostatų.

Tarnyba savo iniciatyva buvo pradėjusi šešis tyrimus dėl pareigos neminėti asmens duomenų, skelbiant žinias apie savižudybes ar bandymus nusižudyti. Visais atvejais konstatuoti pažeidimai. Kiti 10 savo iniciatyva vykdyti tyrimai nepasitvirtino.

Taip pat tris kartus tarnyba įspėjo viešosios informacijos rengėjus dėl Nepilnamečių apsaugos nuo neigiamo viešosios informacijos poveikio įstatymo pažeidimų.

Be to, 12 tarnybos sprendimų buvo apskųsti Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Teismas panaikino tik vieną tarnybos sprendimą, tačiau jis šiuo metu yra apskųstas apeliacine tvarka.

Be to, tarnybos atstovai pernai 650 kartų kreipėsi į socialinius tinklus ir pranešė apie juose pastebėtą turinį, kuriuo bandoma kurstyti neapykantą. Apie 97 proc. tokio turinio buvo pašalinta mažiau nei per 24 valandas.