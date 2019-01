Žiemos priėmimas į profesines mokyklas pasiteisino

Profesinių mokyklų vadovai sako, kad žiemos priėmimas pasiteisino su kaupu. Vasarą daugeliui jaunų žmonių esą ne mokslai būna galvoje, neretas uždarbiauja užsienyje.

Plungės technologijų ir verslo mokyklos direktorius Audrius Misiūnas sako, kad per lapkritį - gruodį vykusį priėmimą jų mokykloje mokytis panoro 71-as jaunuolis. Ne vienas iš stojančiųjų esą prisipažino, kad dabar tiesiog atsirado laisvo laiko, tai kodėl nepasimokius.

„Priėmimą vykdėme į keturias programas, užpildėme visiškai. Jaunuoliai noriai stojo į suvirintojus, elektrikus, sekretorius. Dar turime mokymo programą įdomiu pavadinimu - žiniatinklininko programuotojo - irgi buvo populiari. Žiemos priėmimas pasiteisino tikrai. Vasarą priėmimas buvo kuklesnis, nei tikėjomės. Dabar stojusieji sakė, kad tiesiog atsirado laisvo laiko mokytis, nes vasarą dirbo užsienyje - tai pagrindinė priežastis, kodėl dabar stojo“, - sakė A. Misiūnas.

Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro direktoriaus pavaduotoja ugdymui Roma Šimukauskienė sako, kad į jų ugdymo įstaigą stoti žiemą dabar susirinko tie, kurie neįstojo į aukštąsias mokyklas vasarą arba pasimokė ir metė. „Mūsų mokyklos mokinių kontingentas yra toks, kad iš jų dauguma yra neįstoję į aukštąsias mokyklas arba pasimokę ir supratę, kad jiems yra per sunku, metė. Tai dabar žiemą tokių dauguma ir sustojo pas mus, jiems universitetuose ar kolegijose esą buvo per sunku ar neįdomu - tokie jų argumentai“, - kalbėjo ji.

R. Šimukauskienė teigimu, jei vasaros priėmimas būtų pratęstas bent iki spalio pabaigos, tai galbūt visai nereikėtų žiemos priėmimo organizuoti: „Bet daugelyje šalių žiemos priėmimas yra, tai gal įsivažiuosime. Dabar buvo viskas labai greitai, impulsyviai.„

Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centre per žiemos priėmimą jaunuoliai papildė visų buvusių mokymo programų grupes, o būsimų virėjų, viešbučių ekonomų, apskaitininkų ir kasininkų susirinko tiek, kad suformuotos naujos grupės.

Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centrą per žiemos priėmimą irgi rinkosi nemažai jaunuolių, kurie vasarą dirbo užsienyje arba neįstojo į aukštąsias. Centro direktoriaus Mindaugo Černiaus teigimu, norinčių tapti elektrikais ir suvirintojais per žiemos priėmimą netrūko. „Netgi nereikėjo dėti ypatingai didelių pastangų pritraukti, tik elektroninėje erdvėje dirbant rinkosi aktyviai. Žiemos priėmimas, be abejo, pasiteisino, nes vasarą žmonės turi kitokių tikslų, kitokių užsiėmimų“, - sakė centro direktorius.

Nuo šiol priėmimas į profesinio mokymo įstaigas vyksta ne vieną, o du kartus per metus. Po lapkričio 14 - gruodžio 14 d. pirmą kartą vykusio žiemos priėmimo mokytis profesinio mokymo įstaigose pakviesti 1424 stojantieji, kurie galės pradėti mokslus nuo vasarį prasidedančios pavasario sesijos.

Pirmą kartą surengtame priėmime dalyvavo 67 profesinio mokymo įstaigos, stojantieji galėjo rinktis 226 kokybiškai atnaujintas mokymo programas.

Daugiausia stojančiųjų dėmesio per žiemos priėmimą sulaukė Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras - jį rinkosi 149 stojantieji, Kauno statybos ir paslaugų mokymo centras - 92, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras - 82, Plungės technologijų ir verslo mokykla - 71, Marijampolės profesinio rengimo centras - 66, Alytaus profesinio rengimo centras - 58, Vilniaus statybininkų rengimo centras - 54, Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras - 50.