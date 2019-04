ES ministrai reikalauja Londono pagrįsti „Brexit“ atidėjimą

Ministrai tai pareiškė Europos šalių sostinėse karštligiškai vykstant paskutinės minutės deryboms prieš trečiadienį rengiamą neeilinį viršūnių susitikimą.

Britanijos ministrė pirmininkė Theresa May (Tereza Mei) antradienį Berlyne pradėjo susitikimą su Vokietijos kanclere Angela Merkel, o vėliau tą pačią dieną Paryžiuje numatytos jos derybos su Prancūzijos prezidentu Emmanueliu Macronu (Emanueliu Makronu).

Premjerė prašys atidėti penktadienį vidurnaktį numatytą Britanijos išstojimą iš ES, kad būtų išvengta chaotiško ir netvarkingo santykių nutraukimo. Manoma, kad 27 Bendrijos šalių lyderiai tam pritars – tačiau tik su tam tikromis sąlygomis.

„Esame labai erzinančioje padėtyje“, – sakė Vokietijos Europos reikalų ministras Michaelis Rothas (Michaelis Rotas), kartu su kolegomis iš kitų šalių atvykęs į viršūnių susitikimo išvakarėse Liuksemburge surengtas derybas.

Anot M. Rotho, ES lyderiai apsvarstys Th. May prašymą atidėti „Brexit“ iki birželio 30 dienos ar galbūt net vėlesnio laiko, tačiau tokiam sprendimui turi būti labai griežti kriterijai.

M. Rotho kolegė iš Prancūzijos Amelie de Montchalin (Ameli de Monšalen) sakė, kas ES sostinėse svarstomos pirmadienį vėlai vakare jas iš Londono pasiekusios naujienos, kad šios šalies parlamentas priėmė įstatymą, įpareigojantį Th. May siekti „Brexit“ atidėjimo, kad būtų išvengta išstojimo iš ES be sutarties.

„Norime suprasti, kam JK reikia šito atidėjimo ir ar Th. May politinė aplinka tinkama tokiam atidėjimui“, – sakė ji žurnalistams.

„Čia kyla klausimas apie sąlygas – kokio vaidmens norėtume iš JK tuo laikotarpiu“, – pridūrė A. de Montchalin.

ES vyriausiasis derybininkas Michelis Barnier (Mišelis Barnjė) antradienį irgi sakė, kad Th. May privalo paaiškinti, kas būtų pasiekta dar kartą atidėjus „Brexit“.

„Pratęsimo trukmė privalo būti susieta su tikslu – kam to reikia? – ir bus nulemta to, ką ponia May rytoj pasakys Europos lyderiams“, – po ES ministrų susitikimo žurnalistams sakė M. Barnier.

„Ji grįžta parodyti, koks bus kelias į priekį – būtent to tikisi Europos lyderiai... Ji turės atsivežti planą“, - pridūrė jis.

M. Barnier tvirtino, kad ES nebūtų kalta, jeigu vis dėlto įvyktų chaotiškas Britanijos išstojimas be jokios sutarties.

„(Išstojimas) be sutarties niekada nebus ES sprendimas; pasakyti, ko nori Jungtinė Karalystės visada bus jos pačios atsakomybė“, - aiškino jis.

Prancūzija ir kitos Bendrijos narės nerimauja, kad jei Britanija sutiks su ilgesniu „Brexit“ atidėjimu ir netgi išsirinks naujus Europos Parlamento narius, jos atstovas gali trukdyti ES biudžeto planavimui ir reformoms per ilgas derybas dėl šalies išstojimo sąlygų.

Nerimas dėl galimo „Brexit“ be susitarimo itin juntamas Airijoje – vienintelėje sausumos sieną su JK turinčioje ES narėje, todėl šalis aktyviai pasisako už išstojimo atidėjimą. Visgi ir jos užsienio reikalų ministras Simonas Coveney (Saimonas Kovenis) tvirtina, kad terminas gali būti atidėtas tik su tam tikromis sąlygomis.

„Išstojimas be sutarties, mano požiūriu, būtų ypatinga politikos nesėkmė, todėl turime užtikrinti, kad taip nenutiktų“, – sakė jis.

„Tačiau, žinoma, kartu su prašymu atidėti („Brexit“) turi būti pateiktas realus, patikimas planas, kad tam per ateinančias tris dienas būtų pritarta. Manau, taip ir bus“, – sakė Airijos diplomatijos vadovas.

ES lyderiai anksčiau sutiko, kad kovo 29-ąją turėjęs įvykti Britanijos išstojimas būtų trumpam atidėtas.