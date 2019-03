A. Lukašenka: visas pasaulis žiūri į Baltarusiją – nuo Skandinavijos iki Afrikos

„Užtenka žodį pasakyti - iškart nueina banga nuo Minsko į Rytus, į Vakarus. Visi vertina mus ir taip, ir šiaip. Tai yra suprantama, juk Baltarusija tapo mūsų regiono epicentru, nes mes kartu sukandę dantis atlaikėme visas negandas. Visas pasauli šiandien žiūri į Baltarusiją, pradedant šalimis mūsų regione - Norvegija, Švedija, Suomija, baigiant Afrika“, - netikėtai pareiškė Baltarusijos regione apsilankęs A. Lukašenka, o jo žodžius cituoja baltarusių žiniasklaida.

Pasak jo, pasaulio šalys iš Baltarusijos tikisi visokeriopos paramos, tačiau pats A. Lukašenka pabrėžia, kad už tokį iš Baltarusijos gaunamą gėrį teks susimokėti.

„Visi žino apie Baltarusiją ir daugelis tikisi, kad Baltarusija tiek technologiškai, tiek ir „protais“ sugebės suteikti atitinkamą pagalbą. Mes nesame prieš, bet tai kainuoja, už tai teks susimokėti“, - sakė A. Lukašenka.

Baltarusijos lyderio teigimu, po SSRS žlugimo nepriklausomybę atgavusi šalis nieko nepadedama sugebėjo įtvirtinti savo suverenitetą.

„Kai atgavome nepriklausomybę, mums buvo nelengva. Tada turėjome, neatsiremdami į nieką, kurti savo nepriklausomą, suverenią valstybę. Bet mums pavyko, mūsų karta turės ką pasakyti po mūsų ateinantiems“, - sakė jis.

A. Lukašenka taip pat pažėrė priešrinkiminių pažadų susirinkusiems baltarusiams, sakydamas, kad svarbiausia - iškovoti žmonių pasitikėjimą.

„Niekas neslepia fakto, kad per ateinančius dvejus metus - prieš prezidento ir parlamento rinkimus - vyks įtemptas darbas. Mes dirbsime taip, kad tai liktų ir po rinkimų kampanijos, kad žmonės nekritikuotų mūsų dėl to, kad mes prieš politinius įvykius padarome ką nors, pasaldiname žmonėms gyvenimą, o vėliau apie tai pamirštame. To niekada nebuvo ir nebus. Mūsų politika kitokia“, - pažadus žarstė A. Lukašenka.

Pasak Baltarusijos prezidento, panašūs susitikimai su rinkėjais taps tradicija, o regionų plėtra taps esminiu būsimosios prezidento kadencijos aspektu.

„Skirsime daug dėmesio regionų, mažų ir vidutinių miestų plėtrai. Pirmiausia tai bus susiję su poreikiu užtikrinti tolygų gamybinių pajėgumų paskirstymą šalyje“, - toliau nuo sostinės Minsko nutolusio regiono gyventojams žadėjo A. Lukašenka.

Kol kas nėra paskelbta tiksli Baltarusijos prezidento rinkimų data, tačiau jie turėtų įvykti jau kitąmet.