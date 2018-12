Po spėjamo Strasbūro šaulio neutralizavimo prancūzų TV stotis padarė liapsusą

Per specialią laidą, transliuotą po to, kai policija neutralizavo spėjamą Strasbūro šaulį Cherifą Chekattą, Prancūzijos TV stotis BFMTV padarė makabrišką liapsusą: ketvirtadienio vakarą ji maždaug minutę transliavo Bobo Marley'aus dainą „I Shot the Sheriff“ („Aš nušoviau šerifą“).