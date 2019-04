Vilniuje – futbolo mėgėjų istoriniai eksperimentai

Asociacijos "Vilniaus regiono futbolo sąjunga" (VRFS) ir SFL rengiamose Supertaurės rungtynėse balandžio 13 d. 14 val. susitiks praėjusių metų VRFS III lygos nugalėtojai FK "Navigatoriai" ir SFL taurės laimėtojai FK "Ozas". Praėjusių metų pabaigoje vykusiame 2018 m. SFL taurės finale "Ozas" po baudinių serijos įveikė "Navigatorius", tokiu būdu neleisdamas stipriausiai Vilniaus futbolo mėgėjų komandai iškovoti antrojo trofėjaus. Tose rungtynėse netrūko aistrų ir diskutuotinų epizodų, bet Supertaurės rungtynės turėtų tapti išimtimi, nes jose pirmą kartą Lietuvoje ir Baltijos šalyse bus naudojama VAR (Video assistant referee) sistema.

Tarptautinė futbolo federacija (FIFA) abejotinų futbolo rungtynių epizodų vaizdo peržiūros sistemą pirmą kartą oficialiai panaudojo 2018 m. Rusijoje vykusiame pasaulio futbolo čempionate. Nuo šių metų VAR sistema naudojama UEFA Čempionų lygos atkrintamosiose rungtynėse, ji taip pat veikia Italijos, Vokietijos ir Ispanijos čempionatuose. "Nors daugeliui tai ir nepatinka, akivaizdu, kad VAR technologijos bus diegiamos futbole. Tai procesas, kurio sustabdyti nepavyks. Lietuvai aktualu tai, kad FIFA ir UEFA pateikė informaciją, kad net ir turint ribotas galimybes vaizdo peržiūrų sistema teisėjo klaidos tikimybė sumažinama iki 95 procentų. SFL visada buvo atvira naujovėms, tad nusprendėme išmėginti VAR technologijas Supertaurės rungtynėse LFF stadione. Praėjusių metų SFL taurės finalas tikrai buvo atkaklus ir jo metu buvo kelios situacijos, kuriose, žiūrint iš šios dienos perspektyvų, tikrai galėjo būti pasitelkta VAR technologija. Tikiuosi, kad Supertaurės rungtynės taps puikiu bandymų poligonu", – "Vilniaus dienai" sakė VRFS prezidentas Paulius Malžinskas.

Jo teigimu, SFL Supertaurės rungtynės bus filmuojamos keturiomis kameromis, o LFF stadiono patalpose bus įrengtas ir VAR kambarys: "Šiuo eksperimentu norime pažiūrėti, kaip VAR sistema galėtų veikti turint ribotas technines galimybes ir finansus. Pas mus nebus monitorių aplink aikštę, nebus 24 kamerų, išdėstytų skirtinguose aikštės taškuose, tačiau rungtynėse dirbs penkių teisėjų brigada, o du jos nariai turės galimybę peržiūrėti ginčytinus epizodus monitoriuose. Tai iš esmės ir yra didžiausias skirtumas nuo tikrojo VAR, nes aikštės teisėjas negalės pats peržiūrėti epizodo, o turės pasikliauti savo kolegų sprendimu. Komunikacija tarp teisėjų bus vykdoma radijo ryšio priemonėmis. Manau, kad tai bus labai įdomi ir nauja patirtis Lietuvos futbole."

– Ar mėgėjų futbolui tikrai būtinos VAR technologijos?

– Nuoširdžiai abejoju, ar kada nors visose mėgėjų pirmenybėse bus naudojama VAR technologija. Bet mes norime išmėginti šią sistemą, įvertinti jos efektą, kaštus ir galimybes. Galbūt ateityje pasitelksime šią sistemą svarbiausiose sezono rungtynėse. Gal ir Lietuvos futbolo A lyga ar LFF ateityje pasinaudos mūsų patirtimi ir ryšis išmėginti VAR savo rungtynėse? Norime surinkti visą informaciją, kad kitiems po to būtų lengviau ir paprasčiau. Juo labiau kad mūsų geriausi arbitrai taip pat mokosi dirbti su VAR, tad kvalifikuoto personalo mes tikrai turėsime. Reikės tik tuo pasinaudoti.

Beje, šį sezoną SFL varžybose išmėginsime ir daugiau naujovių. Dar vienas eksperimentas komandų laukia SFL taurės turnyre. Pasinaudodami Tarptautinės futbolo asociacijų valdybos siūlymais, nusprendėme išmėginti laikino pašalinimo iš aikštės taisyklę. Tai yra rungtynių arbitras už akivaizdžiai nesportinius veiksmus (simuliaciją, agresyvų elgesį, pavojingos atakos nutraukimą stabdant varžovą arba kamuolį rankomis ir t. t.) galės žaidėją ne tik įspėti, bet ir 10 minučių pašalinti iš aikštės. Laikini pašalinimai iki šiol buvo naudojami tik salės futbole ir SFL 7 x 7 žiemos pirmenybėse, o šį kartą išbandysime šią drausminę priemonę ir oficialiose didžiojo futbolo rungtynėse.

Šiais metais III lygos ir SFL pirmenybėse iš viso dalyvaus 54 komandos, jose bus registruoti apie 2 tūkst. futbolo mėgėjų.

– Po Supertaurės rungtynių prasidės ir SFL futbolo sezonas. Kokios pagrindinės mėgėjų futbolo tendencijos?

– Pastaruosius kelerius metus VRFS ir SFL rengiamų pirmenybių dalyvių skaičius išlieka daugmaž stabilus. Šiais metais III lygos ir SFL pirmenybėse iš viso dalyvaus 54 komandos, jose bus registruoti apie 2 tūkst. futbolo mėgėjų. Matome, kad kiekybiniu požiūriu esame stabilūs, tačiau norime gerinti kokybinius aspektus – kurti geresnį ir įdomesnį komunikacijos turinį, skleisti informaciją platesniam žmonių ratui.

– Kokios yra galimybės vilniečiams žaisti futbolą mieste?

– Iš tiesų, Vilniuje futbolo varžybų pasirinkimas labai didelis. Turime profesionalias komandas A ir Pirmoje lygoje, taip pat trys sostinės ekipos žais II lygos Pietų zonos varžybose. Mėgėjai gali rungtyniauti III lygos ir SFL divizionuose. Taip pat rengiamos kitokio pobūdžio futbolo varžybos: Įmonių lyga ir 8 x 8 pirmenybės, Aukštaitijos senjorų ir moterų čempionatai. Savo varžybas organizuoja Vasaros futbolo lyga ir Mažojo futbolo lyga. Vyresnio amžiaus žmonėms siūlome žaisti SFL Senjorų pirmenybėse, žiemą yra galimybė rungtyniauti SFL 7 x 7 pirmenybėse arba salės futbolo varžybose, taip pat rengiame ir tradicinius "Snaigės" taurės turnyrus.

Ir tai dar ne viskas, ką būtų galima padaryti, tačiau mus riboja ne norinčiųjų žaisti trūkumas, bet futbolo infrastruktūros problemos. Šiuo metu mieste yra tik keturios standartinės didžiojo futbolo aikštės su dirbtine danga ir vienas uždaras maniežas. Natūralu, kad visiems juose vietos neužtenka, be to, aikščių savininkai naudojasi susidariusia situacija ir didina įkainius. Tai reiškia, kad futbolo prieinamumas tik dar labiau mažėja, o komandos yra priverstos ieškoti aikščių už Vilniaus arba nuomotis pigesnes, bet prastos kokybės natūralios dangos aikštes.

Visgi ir čia yra tam tikrų teigiamų postūmių. Šiais metais Pilaitėje turėtų būti įrengta nauja futbolo aikštė su pripučiamu kupolu, analogiškas statinys turėtų atsirasti ir Karoliniškėse prie Ryto progimnazijos. Tai tikrai negarantuoja kokybinio ir kiekybinio proveržio, bet dvi naujos aikštės bet kuriuo atveju geriau nei nė vienos.

Vilniui dabar reikia dar bent 4–5 aikščių su dirbtinėmis dangomis, taip pat ir kelių maniežų. Be to, masiniam futbolui reikia ne tik didelių aikščių, bet ir mažesnių, skirtų 7 x 7 ar 8 x 8 futbolui, aikštelių su dirbtine danga. Vilniaus savivaldybė skelbia, kad pernai atnaujino 10 futbolo aikštynų prie mokyklų, tiek pat planuoja atnaujinti ir šiais metais. Tačiau atnaujinta žolės danga intensyviai ją eksploatuojant susidėvi per kelias savaites. Gal todėl kai kuriose aikštėse iki šiol nėra vartų, neįrengtas apšvietimas. Todėl nėra prasmės kalbėti apie futbolo prieinamumo didinimą. Gerokai didesnis efektas būtų, jei mokyklų aikštelės būtų su dirbtine danga.

– Vilniuje jau tris dešimtmečius statomas Nacionalinis stadionas. Kokia galėtų būti jo reikšmė miestui ir futbolui?

– Stadiono sostinei tikrai reikia, tai miesto garbės reikalas. Nepamaišytų ir tie papildomi, projekte numatyti sporto objektai – lengvosios atletikos stadionas, futbolo, krepšinio aikštės ir pan. Tai būtų didžiulis postūmis visam miesto sportui. Bet aš netikiu, kad šis projektas, toks koks jis yra dabar, bus kada nors įgyvendintas.

Iš tiesų Vilniaus žmogiškieji ištekliai leidžia galvoti apie didesnį futbolo mėgėjų skaičių. Reikia tik geresnės futbolo infrastruktūros, daugiau ir pigesnių aikščių, o tai reikštų mažesnę finansinę naštą komandoms. Būtų daugiau komandų, daugiau galimybių jaunimui įsitraukti į organizuotą futbolo veiklą. Bet norint didinti masiškumą, reikia kompleksinių sprendimų. Reikia gerinti darbo sąlygas futbolo mokykloms ir akademijoms, lengvinti finansinę naštą tėveliams, kurių vaikai nori lankyti futbolo treniruotes. Tai ir miesto vadovų, ir futbolo valdžios žmonių veiklos sritis.