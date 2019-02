D. Sabonio ir „Pacers“ solidų pasirodymą du kartus trikdė šikšnosparnis

„Indiana Pacers“ (36-19) sužaidė solidžias rungtynes ir iškovojo ketvirtą pergalę iš eilės. Be traumuoto Victoro Oladipo po truputį įsivažiuojantys Nate'o McMillano vyrai savoje aikštėje 116:92 (36:31, 35:22, 27:20, 18:19) nukovė „Los Angeles Clippers“ (30-26) ekipą.

Svečių komanda šį kartą į Indianapolį atvyko gerokai išretėjusi ir išbalansuota.

Los Andželo ekipai nepadėjo daugybė į mainus įtrauktų arba atleistų žaidėjų (Bobanas Marjanovičius, Milošas Teodosičius, Marcinas Gortatas, Tobiasas Harrisas, Avery Bradley, Mike'as Scottas), tad treneriui Docui Riversui teko nelengvas uždavinys.

Visgi rungtynių pradžia nieko blogo nežadėjo. „Clippers“ pataikė pirmuosius dešimt metimų iš žaidimo, bet tai ir buvo viskas.

Dar iki pirmo kėlinio pabaigos „Pacers“ pasivijo varžovus, o įpusėjus mačui savo sąskaitoje jau turėjo 71 tašką ir 18 taškų persvarą.

Nesunkiai laimėtame mače N.McMillanas gana tolygiai savo vyrams padalino minutes, o lietuviui Domantui Saboniui iš jų teko 22.

Per šį laiką lietuvis pelnė 8 taškus, pataikęs keturis dvitaškius iš šešių, sugriebė 7 kamuolius bei atliko 2 rezultatyvius perdavimus, vieną kamuolį perėmė ir padarė tris klaidas.

Įdomu tai, kad šias rungtynes net du kartu sutrikdė į „Banker‘s Life Fieldhouse“ areną įskridęs šikšnosparnis.

Pirmą kartą tai įvyko pirmajame kėlinyje, o pasikartojo – ir trečiajame. Aptarnaujantis personalas užtruko kol nekviestą svečią pavyko išvilioti, o arenoje susirinkusiems žiūrovams ši neįprasta istorija sukėlė papildomą gerų emocijų pliūpsnį.

„Pacers“: Bojanas Bogdanovičius 29 (7 atk. kam., 3 per. kam.), Mylesas Turneris 17 (4 per. kam., 6 blk.), Thaddeusas Youngas (5 per. kam.) ir Darrenas Collisonas po 14, Cory Josephas 13 (9 atk. kam., 6 rez. perd.).

„Clippers“: Montrezlas Harrellas 19, Danilo Gallinari 12, Johnathanas Motley ir Lou Williamsas po 10.

Visų NBA rungtynių rezultatai:

„Indiana Pacers“ – „Los Angeles Clippers“ 116:92;

„Orlando Magic“ – „Minnesota Timberwolves“ 122:112;

„Atlanta Hawks“ – „Toronto Raptors“ 101:119;

„Boston Celtics“ – „Los Angeles Lakers“ 128:129;

„Oklahoma City Thunder“ – „Memphis Grizzlies“ 117:95;

„Portland Trail Blazers“ – „San Antonio Spurs“ 127:118.