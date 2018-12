Anglijoje gyvenanti lietuvė: po tragiško gimdymo tenka kreiptis ir į teisėsaugą

Visa ligų puokštė

Trečio, paties sunkiausio, lygio hipoksinė išeminė encefalopatija (HIE), cerebrinis paralyžius ir epilepsija. Šios mergaitės diagnozės daugeliui žmonių yra tarsi tamsus miškas. R. Chaladauskaitė paaiškina paprasčiau: HIE yra smegenų pažeidimai, kurie atsirado dėl deguonies trūkumo gimdymo metu. „Smegenų pažeidimai lėmė cerebrinį paralyžių, o su juo į dukros gyvenimą atėjo ir visa puokštė kitų ligų. Kadangi smegenys nesiunčia signalų kūnui, tai mergaitei sunku jį valdyti, raumenų tonusas yra labai padidėjęs. Ji visai nekalba, o kai jai kas nepatinka tada ji „leliukišku“ balsu tai parodo. Dukra nelabai ir gūguoja“, – kaip dabar atrodo dukros kasdienybė pasakoja mama. Dvi dukras auginanti moteris teigia, kad vyresnioji Anaja savo raida prilygsta penkerių mėnesių sesutei.

Anajai, kuri pati nesugeba valgyti, prieš mėnesį buvo atlikta operacija – į jos pilvuką buvo įvestas zondas. Tad dabar mergytė yra maitinama per gastrostomą (enterinis maitinimas zondu). Zondo Anajai reikia nuolat, o po operacijos labai suprastėjo ir mergaitės miegas. Ji, anot mamos, užmiega apie 2 val. nakties, o atsikelia 7 val. ryto, visą dieną ji akių nesumerkia nė minutei.

Kad mergaitės kūnas neaptingtų, o raumenys dar labiau nesusilpnėtų, nuolat reikia daryti mankštas ir masažus. Anot pašnekovės, du kartus per savaitę mergytė privačiai lankosi pas kineziterapeutę, kartą per savaitę važiuoja į masažus. Kasdien namuose mergaitei tėvai patys atlieka mankštas ir masažus.

„Dukra gauna neįgalumo pašalpą 340 svarų sterlingų (apie 375 eurų) per mėnesį, bet išleidžiam dar daugiau. Privatūs apsilankymai pas kineziterapeutę per savaitę kainuoja 140 svarų sterlingų (apie 155 eurus), masažas – 36 svarų sterlingų (apie 40 eurų). Anglijoje nemokamų reabilitacijų seansų nėra, o jiems pataupyti nelabai išeina. Valstybės finansuojamas kineziterapeutės paslaugas gauname kartą per 2 – 3 mėnesius, ergoterapeutę matėme tik kartą. Todėl mums būtini privatūs užsiėmimai“, – sako moteris, kuri į darbą turėjo sugrįžti praėjus 10 mėnesių po gimdymo. Kadangi moteris į darbo vietą sugrįžti negalėjo – reikėjo rūpintis Anaja, o šeima sužinojo ir apie antrą moters nėštumą –, tad šeimą šiuo metu išlaiko vyras.

Asmeninio archyvo nuotr.

„Slaugos paslaugų negauname, nes Anajos atvejis nėra visiškai sunkus. Namie jokių pagalbininkų neturiu, tad abiem dukroms bandau padalyti laiką vienodai, tačiau vyresniajai Anajai dėmesio reikia daugiau“, – pasakoja Anglijoje gyvenanti moteris.

Paduos į teismą

Pasak pašnekovės, sudėtingą dukros sveikatos būklę lėmė gimdymo metu padarytos medikų klaidos.

Moteris pasakoja, kad gimdyti į ligoninę ji vyko tris kartus, tačiau personalas ją vis išsiųsdavo namo. Paskutinį kartą atvykusi į ligoninę moteris buvo tokia pavargusi, kad namo važiuoti griežtai atsisakė.

Gavus medicininius išrašus paaiškėjo, kad gimdymo metu buvo padaryta labai daug klaidų.

„Pasakiau, kad netekau visų jėgų ir nebepagimdysiu. Pasipylė ašaros. Prasidėjo gimdymas, sąrėmiai, o vaiko širdies tonusai pradėjo kisti – tai krisdavo, tai šokdavo labai aukštai. Akušerė net buvo išjungusi monitorių, tad tonusas išvis nebuvo stebimas“, – prieš beveik dvejus metus nutikusius įvykius prisimena Rūta. Kadangi šeimoms, kurios augina vaikus iki trijų metų, Anglijoje už advokato paslaugas nereikia mokėti iš savo kišenės, tad šeima kreipėsi teisinės pagalbos, kai Anajai buvo trys mėnesiai. Tačiau, anot pašnekovės, tik prieš mėnesį iš ligoninės buvo gauti reikalingi medicininiai išrašai.

„Gavus medicininius išrašus paaiškėjo, kad gimdymo metu buvo padaryta labai daug klaidų. Kas valandą turėdavo ateiti kita akušerė, tačiau jokia kita akušerė nebuvo atėjusi. Akušerė, kuri buvo gimdymo metu, neturėjo kursų baigimo pažymėjimo ir neturėjo leidimo dalyvauti gimdyme. Kadangi ji žinojo „prisidirbusi“, tad po gimdymo ji manęs ir vyro atsiprašė“, – pasakoja moteris, kuri greičiausiai po švenčių žada kreiptis į teismą, kad šie įvertintų medikų poelgius. Tačiau, anot pašnekovės, ieškinio vertinimas gali užtrukti 2 – 3 metus.

Prašo pagalbos

Tačiau dabar visas jėgas šeima skiria tolimesniam mergytės gydymui. „Širdelė pradeda spurdėti iš baimės, nes pamažu artėja ta išsvajota diena, kai vyksime kamieninių ląstelių terapijai (iš virkštelės suleidžiamas kraujas ir tai gali atstatyti smegenų ląsteles.) Tačiau bilietai į Panamą, kurioje atliekama ši terapija, yra labai brangūs. Čia planuojame vykti sausio 27 dieną, tačiau bilietų dar neturime. Vasario mėnesį vyksime į Slovakiją intensyviai reabilitacijai. Bilietus turime tik į vieną pusę, nes skrydis atgal toks pats brangus, kaip ir į Panamą“, – artimiausius planus dėsto moteris, neslepianti, kad pinigų tam trūksta.

Anot pašnekovės, šis gydymo būdas netaikomas nei Lietuvoje, nei Anglijoje. „Antroje vietoje pagal efektyvumą yra gydymas Amerikoje, tačiau čia mūsų nepriima dėl Anajos epilepsijos. Daugelis tėvelių iš Lietuvos skrenda į Rusiją, tačiau čia suma (reikėtų skristi tris kartus) išauga dvigubai nei Panamoje“, – kodėl pasirinko tolimą šalį gydymui pasakoja moteris.

Jie skatina nepasiduoti ir kol dukra yra maža išbandyti viską.

Bendra kamieninių ląstelių terapijos kaina, pasak Rūtos, yra 14 tūkst. eurų. Kamieninių ląstelių terapija Panamoje, anot atsiliepimų, yra aukščiausio lygio pasaulyje. Po jos būtina intensyvi reabilitacija, kad naujos ląstelės atliktų savo paskirtį. Šiuo metu šeima skaičiuoja, kad trūksta maždaug 5,5 tūkst. eurų bilietams ir likusiai sumai už reabilitaciją padengti.

„Labai prašome padėkite po eurą ar po du. Visiems, kurie prisideda prie mūsų kelionės į tikslą, esame dėkingi už gerumą. Be jūsų pagalbos, mums niekaip nepavyktų“, – sako R. Chaladauskaitė.

Dviejų dukrų mama priduria: „Dabar medikai sako, kad Anajos būklė yra geresnė, nei parašyta jos medicinos išrašuose. Jie skatina nepasiduoti ir kol dukra yra maža išbandyti viską. Gydytojai teigia, kad būklei gerėti yra potencialo, o kaip klostysis dukters likimas parodys laikas“.

Anajai galite padėti aukodami šiais būdais:

Lietuviški rekvizitai:

Gavėjas: Rūta Chaladauskaitė

Banko sąskaita: LT377300010093965133

Bankas: „Swedbank“

Banko kodas: 73000

Banko SWIFT kodas: HABALT22

Anajos labdaros ir paramos fondas

Banko sąskaita: LT503500010004027543

Banko kodas: 3500

Swift kodas: EVIULT21XXX

Mokėjimo paskirtis: Parama Anajai

Rekvizitai Anglijoje:

Ruta Chaladauskaite

Sort code: 30-41-57

Account: 11799760

IBAN: GB21LOYD30415711799760

PayPal: D.zabuliene@gmail.com

https://www.justgiving.com/…/just4ch…/helpanayashandsandlegs