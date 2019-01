Nuskilo dantis? Padariniai – ne tik estetiniai

Dantis gali nuskilti nelaimingo atsitikimo metu ar netgi valgant.

Dažniausiai skyla ėduonies pažeisti, nekokybiškai sugydyti dantys arba tie, kurių plombos yra didelės apimties. Skilimą gali išprovokuoti ir dantų griežimas (bruksizmas).

Taigi, nuo šios bėdos nesame nė vienas apsaugotas, o jai nutikus būtina kreiptis į gydytoją. Net ir nedidelis danties kraštelio nuskilimas gali turėti reikšmingos įtakos burnos sveikatai. Vis dėlto ne vienas to nežinome: jei nuskilo priekinis dantis, visi skuba pas gydytoją odontologą, bet jei šypsantis akivaizdžiai defekto nesimato – galima ir padelsti. Tačiau žinotina, kad laiku nesutvarkius nuskilusio danties gali kilti ne tik estetinių, bet ir rimtesnių sveikatos problemų.

Nuskilęs danties paviršius yra itin pažeidžiamas ėduonies, dantis gali tapti jautrus šaltam, karštam, saldžiam maistui. Nuskilimo vietoje kaupiasi maisto likučiai, bakterijos, dėl to dantis pradeda gesti, o ilgainiui gali išsivystyti net ir danties nervo uždegimas. Be to, aštrūs nuskilimų kraštai neretai pažeidžia minkštuosius burnos audinius – liežuvį, lūpas, skruostus.

Ilgą laiką nerestauruojant nuskilusio danties gali pasikeisti jo ar net kitų dantų padėtis. Daugybiniai, net ir smulkūs, dantų nuskilimai, ypač jei žmogus griežia dantimis, gali tapti sąkandžio pakitimų, žandikaulio sąnario užsikirtimo, traškėjimo, skausmo priežastimi. Savaime suprantama, kad nudilę ir nutrupėję dantys sukelia ir estetinių problemų.

Kokį nuskilusio danties atkūrimo būdą rinktis?

Kiekviena šypsena turi savo istoriją, todėl gydymas pritaikomas individuliai, atsižvelgiant į konkretaus paciento situaciją. Smulkesni nuskilimai paprastai atkuriami plombomis, o didesni defektai reikalauja stipresnių konstrukcijų.

Nuskilę krūminiai dantys gali būti protezuojami vainikėliais arba keraminiais užklotais, dar vadinamais mikroprotezais. Nutikus nelaimingam atsitikimui ir nulūžus dančiui, gali prireikti šaknų kanalų gydymo procedūros, šaknies sustiprinimo kaiščiais. Jei skyla dantis ir jo šaknis – atliekama danties šalinimo procedūra ir to paties vizito metu įsriegiamas implantas bei padaromas laikinas vainikėlis.

Estetinis plombavimas, protezavimas keramikos laminatėmis ar vainikėliais yra pagrindiniai dantų atkūrimo būdai, kuriais galima atkurti ne tik nuskilusius, bet ir ėduonies pažeistus ar nudilusius dantis, pakoreguoti jų formą, spalvą ar dydį. Žinoma, opiausias klausimas visuomet išlieka priekinių dantų atkūrimas, bet profesionaliai atlikus darbą restauruotas dantis nesiskiria nuo sveikųjų.

Estetinis plombavimas – bene greičiausią efektą suteikianti procedūra. Jai atlikti dažnai pakanka vos vieno vizito, be to, ji yra itin tausojanti dantis. Net ir nesant pažeidimui, norintiems pakoreguoti dantų formą, spalvą ar tarpus tarp dantų taip pat pasitelkiamas korekcijos būdas.

Koreguojant priekinių dantų defektus, kaip estetinio plombavimo alternatyva dažnai pasirenkamos keraminės dantų laminatės. Tai plonos porceliano plokštelės, kurios yra priklijuojamos prie danties. Keramika nekeičia spalvos, ilgai išlieka jos blizgumas, o dantys atrodo itin natūraliai. Šis būdas rekomenduojamas ir tuomet, kai yra daug neestetiškų plombų. Kai dantys yra pažeisti stipriau ir gydyti endodontiškai, paprastai atliekamas protezavimas vainikėliais.

Net ir maža skylutė po kiek laiko gali tapti danties protezavimo priežastimi: kuo daugiau laiko praeina, tuo defektas tampa didesnis. Taigi, visais atvejais verta nedelsti.