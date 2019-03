Naujausias tyrimas: elektromobilius eksploatuoti pigiau

Daugiausia sutaupo norvegai

Tokią išvadą padarė Švaresnio transporto tarptautinės organizacijos (angl. the International Council for Clean Transportation (ICCT) mokslininkai, kurie tyrimui pasitelkė geriausiai Europoje parduodamo automobilio "Volkswagen Golf" (elektromobilio, hibridinio, benzininiu ir dyzeliniu varikliu varomo) įsigijimo, degalų ir mokesčių sąnaudas. Per ketverius metus šios markės elektromobilis, palyginti su kitomis versijomis, buvo pigiausias dėl mažesnių mokesčių, degalų sąnaudų ir subsidijuojamos automobilio pirkimo kainos Jungtinėje Karalystėje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Nyderlanduose ir Norvegijoje.

Mokslininkų teigimu, jų ataskaita parodė, kad mokesčių lengvatos yra pagrindinis būdas elektra varomų transporto priemonių naudojimui skatinti ir kovai su klimato kaita bei oro tarša. Elektromobilių, palyginti su dyzeliniais, savininkai daugiausia (27 proc.) sutaupo Norvegijoje, nes šioje šalyje baterija varomos transporto priemonės atleidžiamos nuo didelio registracijos mokesčio. Elektromobilių vairuotojai Vokietijoje, Prancūzijoje ir Nyderlanduose sutaupo nuo 11 proc. iki 15 proc., tačiau Jungtinėje Karalystėje ši nauda sumažėjo iki 5 proc., valdžiai sumažinus dotaciją elektra varomiems automobiliams pirkti, skelbia "The Guardian".

Didėjantys reikalavimai mažinti išmetamų teršalų kiekį skatina pasaulio gamintojus investuoti į elektromobilių gamybą.

Elektromobilių nauda

Tyrimo mokslininkų nuomone, finansinės lengvatos elektriniams automobiliams nebus reikalingos, kai jų pirkimo kaina sumažės iki degalais varomų automobilių, o tokių kainų greičiausiai galima tikėtis nuo 2025 m. iki 2030-ųjų.

Vis dėlto įsigijimo kaina nėra pagrindinis veiksnys elektromobilių vairuotojams. Prie naudų prisideda mažesni automobilių stovėjimo ir kelių mokesčiai bei išplėtotas pakankamas įkrovimo stotelių tinklas. Taip pat būtinas reguliavimas, kad automobilių gamintojai investicijas skirtų mažiau taršioms transporto priemonėms. Dėl išmetamo anglies dioksido transporto priemonės, turinčios vidaus degimo variklį, yra vienas didžiausių oro taršos, dėl kurio vyksta visuotinis atšilimas, šaltinių.

Dėl oro taršos kasmet ES šalyse miršta 0,5 mln. žmonių. Tyrimas taip pat parodė, kad labiausiai per ketverius metus pabrango iš tinklo įkraunamos hibridinės transporto priemonės, o iš dalies tam įtakos turėjo tai, kad tokie automobiliai turi du variklius. "Šios tarptautinės organizacijos išvados aktualios ir Lietuvai, svarstančiai, kokį kelią pasirinkti, kad gyventojai pereitų nuo labiausiai aplinką teršiančių automobilių iki aplinkai nekenkiančių priemonių", – sako Aplinkos apsaugos instituto vadovas Alfredas Skinulis.

Veikia skatinimas

Didėjantys reikalavimai mažinti išmetamų teršalų kiekį skatina pasaulio gamintojus investuoti į elektromobilių gamybą. Aplinkosauginiu požiūriu tokios transporto priemonės mažiau teršia aplinką ir orą, nes nenaudoja iškastinio kuro ir jų eksploatacija yra paprastesnė, nes neturi vidaus degimo variklių.

Eksploatuojant elektromobilius susidaro mažiau atliekų, ypač pavojingų (pavyzdžiui, alyvos ar filtrų), o beveik visos susidariusios atliekos yra perdirbamos ar dar kartą panaudojamos. 2019 m. vasario pabaigoje Lietuvoje buvo registruota 1 010 elektromobilių. Šių automobilių vairuotojai gali naudotis specialiai pažymėtomis maršrutinio transporto eismo juostomis, parkavimo ir įvažiavimo rinkliavų lengvatomis Lietuvos miestuose. Kelio ženklai ir išduodami specialūs valstybiniai registravimo numeriai elektromobiliams sudaro sąlygas įvažiuoti į tam tikras miestų zonas arba jose naudotis stovėjimo vietomis.