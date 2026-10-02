„Baltija“ pradėjo naują sezoną

Tai užgrūdina komandą
Klaipėdiečiai parodė charakterį: 13:7 įveikė Rygos „Sharks“, 13:11 – Lodzės ekipą, o rezultatu 13:8 nugalėjo Talino VERP atstovus.
Po to laukė dvi ypač sunkios rungtynės. Vilniaus komandai po atkaklios kovos nusileista 5:10, Varšuvos ekipai – 8:13.
„Turnyras buvo aukšto lygio, susirinko tikrai stiprūs varžovai. Sekmadienis mums buvo itin sunkus – žaidėme su turnyro lyderėmis Vilniaus ir Varšuvos komandomis, o dėl traumų ir ligų trūko dviejų pagrindinių žaidėjų. Rungtynių pabaigoje tiesiog pritrūkome jėgų, tačiau vaikinai atidavė visas jėgas ir kovojo iki paskutinės sekundės. Būtent tokios rungtynės užgrūdina komandą“, – po turnyro kalbėjo „Baltijos“ treneriai.
Naudingiausiu „Baltijos“ komandos žaidėju turnyre buvo pripažintas komandos kapitonas, centro puolėjas Simonas Stankus.
Iki čempionų taurės
Šis turnyras – tik viena stotelė ilgame ir įkvepiančiame klubo kelyje.
„Baltija“ jau ne vienerius metus įrodo, kad nuoseklus darbas ir tikėjimas savo auklėtiniais duoda vaisių.
2026-ųjų pavasarį klaipėdiečiai padovanojo miestui tikrą sporto dramą – „Baltijos“ jauniai tapo Lietuvos čempionais.
Finaliniame etape po kvapą gniaužiančios baudinių serijos 13:12 buvo palaužta sostinės sporto centro komanda, 17:5 sutriuškinta jungtinė ekipa, o dramatiškoje kovoje 12:11 įveikti Rygos „Sharks“.
Naudingiausiu čempionato žaidėju buvo pripažintas Klaipėdos „Baltijos“ atakuojantis krašto puolėjas Dovydas Valužis.
Gražią tradiciją tęsia ir jaunesni sportininkai – dar 2024 m. Lietuvos čempionų titulą iškovojo klubo jaunučiai.
Geriausi „Baltijos“ auklėtiniai kviečiami atstovauti Lietuvai įvairių amžiaus grupių rinktinėse, o su jaunaisiais sportininkais dirbantys treneriai Milo Zmukić, Romualdas Vasiljevas ir Zigmundas Doviakovskis augina stiprią Klaipėdos vandensvydžio kartą.
Daugiau nei kamuolys
Žiūrint iš šalies, vandensvydis atrodo kaip dinamiškas ir azartiškas žaidimas, tačiau vaikų kelias į šį sportą prasideda nuo paprastų, bet labai svarbių dalykų.
Vaikai į baseiną dažniausiai ateina būdami 8–9 metų, tačiau išbandyti šį sportą gali ir vyresni.
Svarbu disciplina, noras mokytis, varžytis ir siekti rezultato. Ne mažiau svarbus ir ryšys tarp komandos narių.
Pirmosiose treniruotėse vaikai nėra iš karto metami į žaidimo sūkurį – viskas vyksta palaipsniui.
Pirmiausia jie mokosi taisyklingai plaukti, išbando skirtingus plaukimo stilius, mokosi laisvai jaustis vandenyje ir ugdo ištvermę.
Tik sustiprėjus kūnui ir atsiradus didesniam pasitikėjimui savimi, į rankas paimamas kamuolys.
Tuomet prasideda perdavimai, metimai, žaidimas gynyboje ir puolime bei pirmieji taktiniai elementai.
Jaunesni vaikai treniruojasi tris kartus per savaitę. Toks ritmas leidžia palaipsniui augti, stiprėti ir lavinti ištvermę.
Tačiau iš baseino vaikai išsineša ne tik geresnį fizinį pasirengimą. Jie mokosi dirbti komandoje, įveikti iššūkius, tampa stipresni fiziškai ir psichologiškai.
„Vandensvydis yra ypatingas sportas. Jis vaikams duoda labai daug: gerą fizinį pasirengimą, moko mąstyti greitai ir priimti sprendimus sudėtingose situacijose. Bet svarbiausia – ugdo pasitikėjimą savimi, drausmę ir atsakomybę už šalia esantį komandos draugą. Čia vaikai mokosi kartu džiaugtis pergalėmis ir kartu išgyventi nesėkmes“, – pabrėžė treneriai.
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