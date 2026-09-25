Klaipėdos mokyklos tuštėja?

Klaipėdos savivaldybės Kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininkas Arvydas Cesiulis teigė, kad jam žinoma, jog kai kuriose miesto mokyklose yra daugybė laisvų vietų, o kai kuriose jų klasėse yra net po 30 laisvų vietų.
„Tą problemą žinau, dabar Klaipėdos mokyklose kasmet mokosi keliais tūkstančiais mažiau vaikų nei prieš kokius 10 metų“, – neslėpė A. Cesiulis.
H. Zudermano mokykla visai neseniai atnaujinta, į patalpas investuota daugybė pinigų, o pagal savivaldybės pateiktus duomenis, joje yra net 110 laisvų vietų.
Daugiausiai mokinių trūksta 6-oje klasėje – 18, 11-oje klasėje – 17, 12-oje klasėje – 15, 8-oje klasėje – 11, 10-oje klasėje yra 10 laisvų vietų.
Panaši situacija ir Klaipėdos jūrų kadetų gimnazijoje. Ten yra 111 laisvų vietų: 10-oje klasėje yra 29 laisvos vietos, 6-oje – 28, 9-oje klasėje – 25.
Vydūno gimnazijos aukštesnėse klasėse situacija irgi analogiška, taip pat ir L. Stulpino progimnazijoje.
„Ką daryti, kad sumažėjo gimstančių vaikų, jei į rajoną daugybė jų išvažiavo? Ką daryti tokiu atveju? Neįsivaizduoju, kaip tą klausimą reikia išspręsti. Šiaurinėje ir centrinėje miesto dalyje mokyklos yra užpildytos. Manau, kad tuštėjančiose mokyklose bus neišvengiamai prieita prie optimizavimo klausimo. Bet tai ne mano valioje nuspręsti, tai yra politinis reikalas. O kalbant apie Kadetų gimnaziją, šią mokyklą reikėtų padaryti regionine, bet tam reikia bendrabučio, kurio nėra“, – dėstė A. Cesiulis.
A. Cesiulis teigė su Klaipėdos meru Arvydu Vaitkumi apie tai kalbėjęs Rugsėjo 1-osios šventės renginyje.
Miesto vadovas esą taip pat labai susirūpinęs dėl vaikų skaičiaus mažėjimo mieste.
Naujus mokslo metus šiais metais pradėjo 1 672 dvyliktokai, o šiemet jų baigė 1 759, į pirmas klases šiais metais atėjo 1 779 vaikai, o pernai – 1 759.
Iš viso mokyklose šiemet mokosi per 23 tūkst. mokinių, panašiai tiek, kiek pernai.
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