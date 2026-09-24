 „Versmė“ laukia remonto

„Versmė“ laukia remonto

2026-09-24 12:22
Ieva Niekytė

Nutrupėjęs tinkas, suskilę pamatai ir pro sienų plyšius srūvantis vanduo – taip šiandien atrodo 46 metus veikiančios Klaipėdos „Versmės“ progimnazijos pastatas. Jo būklė oficialiai įvertinta kaip nepatenkinama, todėl atėjo metas rimtiems atnaujinimo darbams.

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Permainos: po planuojamo kapitalinio remonto Klaipėdos „Versmės“ progimnazija pasikeis iš esmės – bus atnaujinta vidaus apdaila bei pastato fasadas.
Permainos: po planuojamo kapitalinio remonto Klaipėdos „Versmės“ progimnazija pasikeis iš esmės – bus atnaujinta vidaus apdaila bei pastato fasadas. / Projektuotojų vizualizacija

Nuo durų iki stogo

Klaipėdos savivaldybės parengtuose kapitalinio remonto projektiniuose pasiūlymuose nurodoma, kad pastatas yra fiziškai nusidėvėjęs.

Daugiausia problemų matyti pastato išorėje – fasade yra plyšių, sudrėkusių vietų, nutrupėjusio tinko.

Pamatai taip pat prastos būklės – kai kur byra betonas, matoma korozijos paveikta armatūra.

Nusidėvėjęs ir stogas – jo danga pasenusi, daug kartų remontuota ir vietomis nelygi.

Prastos būklės yra langai ir durys – jie sunkiai varstomi, o į patalpas patenka vanduo.

Atnaujins visą pastatą

Projektiniame pasiūlyme nurodyta, kad bus apšiltintos išorinės sienos ir įrengtas naujas vėdinamas fasadas.

Bus sutvarkytas ir stogas – pašalinti seni jo sluoksniai, įrengti nauji, sutvarkyti nuolydžiai ir lietaus vandens nuvedimas.

Atnaujinimo sulauks ir mokyklos vidus – bus perdažytos sienos, pakeistos grindų dangos, sutvarkytos pirmojo aukšto koridoriaus ir valgyklos grindys.

Vis dėlto mokyklos išplanavimas iš esmės nesikeis – klasės, pagrindiniai judėjimo srautai, įėjimai ir laiptinės liks savo vietose.

Dėl ateities – neaiškumas

Kad mokyklos pastato būklė yra prasta, neslepia ir „Versmės“ progimnazijos direktorė Gražina Pocienė.

„Pastato būklė yra nepatenkinama. 46 metus neremontuota elektros instaliacija, šildymo sistema, vandentiekis. Šitie dalykai kelia didžiausių problemų“, – pasakojo G. Pocienė.

Direktorės teigimu, problemų yra ir dėl pastato sandarumo.

Per langus, per stogą, per siūles į vidų veržiasi vanduo.

„Visa pastato išorė yra kiaura, per langus, per stogą, per siūles į vidų veržiasi vanduo“, – teigė direktorė.

Anot G. Pocienės, per daugiau nei keturis dešimtmečius mokykloje buvo atliekami tik nežymūs taisymo darbai, bet kapitalinio tvarkymo nebuvo.

Kad senos šildymo sistemos vis dar kelia rūpesčių, parodė ir įvykusi avarija.

„Trūko šildymo sistemos vamzdis. Turėjome didelių problemų, kol suradome, kur išsiliejo vanduo“, – pasakojo G. Pocienė.

Vamzdis galiausiai buvo pakeistas, tačiau po avarijos teko tvarkyti ir vandens sugadintas patalpas.

Dabar mokyklos bendruomenei aktualus ir kitas klausimas – kur, prasidėjus remonto darbams, reikės perkelti 811 mokinių ir daugiau nei 100 mokyklos darbuotojų.

„Dar nežinome nei kada, nei kur, nei kaip. Yra parengtas tik toks projektas“, – teigė G. Pocienė.

Projektas „Atžalynas“ portale https://www.kl.lt (2026) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 10 000 eurų.

Šiame straipsnyje:
Klaipėda
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Gražina Pocienė
Atžalynas KL 2026

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