Įvyko baigiamasis skaitymo iššūkio renginys: mažieji perskaitė tūkstančius knygų

Užduotis buvo nelengva
Šis renginys buvo skirtas 89 vaikams, kurie iš 435 dalyvių įveikė vasaros skaitymo iššūkį „Knyginėk po Klaipėdą“.
Mažieji skaitytojai su tėvais rinkosi ne tik atsiimti padėkų, bet ir pasidžiaugti savo pasiekimais – bendrai per vasarą šio iššūkio metu buvo perskaityta beveik trys tūkstančiai knygų.
„Turėjome apie 450 dalyvių – iš jų 89 įveikė iššūkį, o dar 37 pritrūko vos kelių knygų, kad pasiektų finišą“, – įspūdingais dalyvių skaičiais džiaugėsi I. Kanto viešosios bibliotekos vaikų ir jaunimo skyriaus vedėja Roberta Samauskė.
Užduotis buvo nelengva – kiekvienam reikėjo perskaityti mažiausiai po septyniolika knygų, tačiau kai kurie vaikai pranoko lūkesčius.
Pasak vedėjos, buvo ir tokių dalyvių, kurie per tris mėnesius įveikė net po 30 ar 70 knygų.
„Septyniolika perskaitytų knygų buvo riba, kai jau skaičiavome, kad skaitymo iššūkis yra įveiktas. Dalyviai galėjo visiškai laisvai rinktis knygas, kurias nori skaityti, ir nebuvo jokių griežtų apribojimų – taip pat daug kam siūlėme dalyvauti ir Lietuvos nacionalinės bibliotekos programoje – ten šiais metais buvo trys temos“, – pasakojo R. Samauskė.
Skaitymus vainikavo šventė
Baigiamasis renginys tapo tikra švente – mažieji išbandė tradicinius instrumentus, klausėsi indėniškų pasakojimų, dalyvavo muzikinėje kelionėje „Būgnų ratas“, kurią dovanojo svečias iš Vinetu kaimo.
„Labai smagu, kad vaikai buvo ne tik apdovanoti už skaitymą, bet ir turėjo pramogų – tai suteikė šventei dar daugiau džiaugsmo“, – renginio įspūdžiais pasidalijo dviejų iššūkyje dalyvavusių vaikų tėtis Vaidotas.
Padėkas jauniesiems skaitytojams įteikė Klaipėdos I. Kanto viešosios bibliotekos direktorės pavaduotoja Eugenija Koveckienė, kuri pasveikino vaikus už atkaklumą ir meilę knygoms.
„Skaitantiems vaikams daug lengviau įsilieti į mokymosi procesą. Ir svarbiausia, kad tie, kurie skaito ne tik mokslo metais, bet ir vasarą, išsiugdo meilę knygoms“, – tvirtino E. Koveckienė.
Pasak direktorės pavaduotojos, Lietuvoje vis daugiau dėmesio skiriama skaitymui skatinti.
„Ne pirmus metus Lietuvoje skaitymo skatinimui yra skiriamas nemažas dėmesys – vyksta įvairios vasaros skaitymo programos. Rugsėjo pabaigoje prasidės ir skaitančių tėčių programa, nes manoma, kad tėčių skaitymas vaikams daro daug didesnę įtaką. Manau, kad šis iššūkis ne tik skatino vaikus skaityti, bet ir sužinoti, kokie yra Klaipėdos miesto simboliai, bei padėti lengviau pasiruošti mokymosi procesui“, – pažymėjo E. Koveckienė.
Turėjome dalyvių, kurie per tris mėnesius įveikė net 70 knygų.
Iššūkis taps tradicija
Šis iššūkis yra atnaujinta bibliotekos iniciatyva po šešerių metų pertraukos.
„Džiaugiamės, kad iššūkis pavyko, ir matome, kad vaikai ir tėvai aktyviai įsitraukė – sulaukėme daug gražių atsiliepimų. Seniau savo bibliotekoje mes turėjome vasaros skaitymo programą, kiek vėliau prisijungėme prie Lietuvos nacionalinės bibliotekos programos ir šiemet nusprendėme ją papildyti, grįžti prie savo iniciatyvos. Taigi, ši programa yra atnaujinta ir iššūkiu skatiname vaikus skaityti“, – atviravo R. Samauskė.
Anot jos, daugiausiai dalyvavo pradinių klasių moksleiviai, tačiau tikimasi, kad ateityje prisijungs ir vyresniųjų klasių jaunimas.
„Iššūkis buvo skirtas vaikams iki keturiolikos metų, tačiau vyresniųjų klasių dalyvių turėjome mažokai – daugiausiai dalyvavo 1–4 klasių moksleiviai“, – sakė vedėja.
Iššūkio iniciatorė neslėpė džiaugsmo dėl didelio klaipėdiečių susidomėjimo ir aktyvumo, todėl planuojama, kad ši iniciatyva taps ilgamete tradicija.
„Kitąmet tema gali keistis, bet principas liks – norime, kad skaitymas taptų gražia tradicija, lydinčia vaikus nuo mažens“, – pažymėjo R. Samauskė.
Visi susirinkusieji jautėsi nugalėtojais, nes knygos dovanojo ne tik žinias, bet ir bendrystę.
Susirinkę jaunieji skaitytojai ir jų tėveliai džiaugėsi pasiektais rezultatais, vaišinosi skanėstais, grojo instrumentais ir turėjo galimybę laimėti įvairiausių prizų – žaislų, knygų bei saldumynų.
Renginys užbaigė visą vasarą trukusį skaitymo maratoną.
Projektas „Atžalynas“ portale https://www.kl.lt (2025) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 10 000 eurų.
Naujausi komentarai