Kai šokis tampa jausmu: 11-metis klaipėdietis triumfavo pasaulio čempionate

2025-10-28 16:33
Brigita Juodelytė

Didžiulis pasiekimas Lietuvos šokio pasauliui – Klaipėdos šokio studijos „Motus Imperium“ auklėtinis Pijus Stonkus iškovojo sidabro medalį prestižiniame, Slovėnijoje vykusiame pasaulio čempionate „IDO World Hip Hop & Popping Championships 2025“.

Emocijos po triumfo

Kategorijoje „Hip Hop Solo Male Children“ varžėsi net 58 dalyviai iš 20 šalių, tačiau būtent 11-metis klaipėdietis sugebėjo patekti tarp geriausiųjų – į finalą, kuriame pasirodė tik šeši stipriausi šokėjai.

Galiausiai Pijus užėmė antrąją vietą, nusileidęs tik čempionato šeimininkės – Slovėnijos – atstovui.

Tai vienas aukščiausių Lietuvos pasiekimų šioje amžiaus kategorijoje per pastaruosius metus ir dar vienas įrodymas, kad Lietuvos jaunieji šokėjai sėkmingai konkuruoja pasaulinėje arenoje.

Akimirka: P. Stonkus scenoje – visas atsidavęs šokiui ir emocijai. / Asmeninio archyvo nuotr.

Po pergalingo pasirodymo „Motus Imperium“ studija pasidalijo įkvepiančiu įrašu socialiniame tinkle „Facebook“: „Antra vieta „IDO pasaulio Hip Hop & Popping Championships 2025“! Mūsų berniukas P. Stonkus iš „Motus Imperium“ šokių studijos (Klaipėda, Lietuva) ką tik laimėjo sidabro medalį „Hip Hop Solo Male Children“ kategorijoje. Iš 58 šokėjų iš 20 šalių į finalą pateko tik 6 – o Pijus sužibėjo, užėmęs neįtikėtiną 2-ąją vietą, vos atsilikęs nuo Slovėnijos atstovo. Tai didžiulė akimirka ne tik Pijui, bet ir visai mūsų Lietuvos šokių bendruomenei. Sunkus darbas, disciplina ir aistra visada atsiperka – pasaulio rezultatai niekada nebūna atsitiktiniai. Labai tavimi didžiuojuosi, Pijau!“

Emocijos: neįtikėtinais klaipėdiečio pasiekimais labiausiai džiaugėsi šeima: Pijaus tėtis, mama ir sesuo. / Asmeninio archyvo nuotr.

Sėkmės po čempionato

Tai ne pirmas Pijaus ir „Motus Imperium“ studijos tarptautinis įvertinimas.

Šį pavasarį jaunas šokėjas kartu su savo komanda dalyvavo „IDO Hip Hop & Popping Europos čempionate“, vykusiame Erebru (Švedijoje), kur pelnė 3-iąją vietą kategorijoje „Hip Hop Children Small Group“.

„Šie rezultatai – tiek Pijaus sidabras pasaulio čempionate, tiek mūsų komandos bronza Europos pirmenybėse – įrodo, kad net jauniausi šokėjai iš mažo miesto gali pasiekti pasaulinį lygį. Kai derinama aistra, disciplina ir nuoseklus darbas – ribų nebelieka“, – džiaugėsi „Motus Imperium“ įkūrėja ir trenerė Gabrielė Gridinaitė-Žilienė.

Sėkmė: „Motus Imperium“ studiją atstovavęs 11-metis P. Stonkus – antrasis pasaulyje. / Asmeninio archyvo nuotr.

Pasaulinėje šokio scenoje

Klaipėdoje įsikūrusios „Motus Imperium“ šokių studijos šokėjai jau ne vienerius metus garsina Lietuvą tarptautiniuose čempionatuose.

Šokėjai nuolat pasiekia aukštus rezultatus, o jų pasirodymai vertinami už techninį tikslumą, energiją ir kūrybiškumą.

Pijaus sidabras Slovėnijoje – ne tik asmeninė pergalė, bet ir puikus įkvėpimas visiems jauniems šokėjams, kurie kasdien repetuoja salėje, svajodami apie savo akimirką didžiojoje scenoje.

Projektas „Atžalynas“ portale https://www.kl.lt (2025) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 10 000 eurų.

Nesupratau ?
Kokią vėliavą laiko kartu su tėvais ? Ne Lietuvos ? Fui....
0
0
Koks
šaunuolis! Didžiuojuosi kad mes turim tokių klaipėdiečių
1
-1
Smagu
skaityti kokie šaunūs vaikai , tėvai ir šokių mokytojai gyvena Klaipėdoje :) Šaunuoliai ir toliau garsinkite Klaipėdą, Lietuvą . Sėkmės :)
6
0
Visi komentarai (3)

