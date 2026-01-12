„Norfa“: vaisių ir daržovių išpardavimas bei šviežumas metinę jų paklausą augino beveik 30 proc.

„Norfos“ vadovas atkreipia dėmesį, kad pernai, palyginti su 2024 m., beveik du kartus augo obuolių pardavimas, nors dėl prasto derliaus ir menkesnės pasiūlos jų kaina buvo aukštesnė. Tarp labiausiai perkamų vaisių taip pat nuolat išlieka bananai.
„Paklausos dinamika stipriai išsiskyrė slyvos – jų nupirkta net keturis kartus daugiau, vynuogių – du kartus daugiau, – pirkimo tendencijas nurodė D. Dundulis – Beje, vynuogių taip pat buvo nupirkta daugiau, nors jų kaina ir buvo didesnė. Matyt, bendros vaisių paklausos tendencijos liudija, kad žmonės ne tik siekia sveikiau maitintis, bet ir jų finansinės galimybės leidžia įsigyti daugiau vaisių, nors jų kaina ir didėjo.“
Kitų populiariausių vaisių – mandarinų, citrinų, persimonų – „Norfos“ pirkėjai pernai, palyginti su 2024 m., nupirko 20–25 proc. daugiau. Praėjusieji metai buvo išskirtiniai dėl 30 proc. augusių melionų pardavimo: juos paprastai pirkdavo tik sezono metu – rugpjūtį–rugsėjį, o 2025 m. jie paklausūs buvo iki pat Naujųjų.
Daržovių valgė daugiau
„Iš daržovių pernai nustebino brokolių ir žiedinių kopūstų paklausa – jų nupirkta dvigubai daugiau nei 2024 m. Tiesa, jų kaina beveik nesikeitė, tik retkarčiais būdavo kiek didesnė nei prieš metus. Matyt, mūsų pirkėjai iš tiesų nusprendė sveikiau maitintis, valgyti daugiau ne tik vaisių, bet ir sveikos mitybos specialistų rekomenduojamų daržovių, – svarstė D. Dundulis. – Gal todėl ir įvairių salotų nupirkta bent ketvirtadaliu daugiau, o augant paklausai praplėtėme ir jų asortimentą: pasiūlėme ne tik pjaustytų ir indeliuose, bet ir plautų – paruoštų valgyti. Pirkėjai žymiai labiau domėjosi ir įvairiais daigais.“
Siekdama patenkinti augančią salotų paklausą, „Norfa“ jų atsiveža ne tik iš Lietuvos augintojų, bet ir iš Italijos, Ispanijos, Latvijos, Lenkijos, Vokietijos ir kitų šalių.
„Norfos“ pirkėjai pernai apie 40 proc. dažniau pirko pievagrybius, 35 proc. – trumpavaisius agurkus ir raudonąsias saldžiąsias paprikas, iki pat Naujųjų – svogūnų laiškus, kuriuos anksčiau labiausiai pirkdavo tik šiltuoju metų laiku – šaltibarščių sezonu.
„Akivaizdu, kad „Norfos“ pirkėjo krepšelis pernai tapo gerokai įvairesnis ir sveikesnis, o kartu ir turtingesnis. Matyti, kad mūsų gyventojai gali sau leisti vis daugiau ir šia galimybe sumaniai naudojasi. Pavyzdžiui, trumpavaisius agurkus anksčiau pirkdavo tik lietuviško sezono metu, kai jų kaina mažiausia. Tačiau pernai pirko iki pat didžiųjų žiemos švenčių, šiuos agurkus vežėme iš Turkijos ir Ispanijos“, – teigė D. Dundulis.
Anot jo, negalima nepaminėti ir bulvių, kurių „Norfa“ kasmet parduoda labai daug, o jų kaina pernai beveik nesikeitė. Ypač didelio populiarumo sulaukė nauja pasiūlyta pakuotė – aukštos kokybės bulvės tinkliniuose maišeliuose po 10 kg.
Tradicinių lietuviškų daržovių – baltagūžių kopūstų, morkų, svogūnų, ilgavaisių agurkų – pernai „Norfos“ pirkėjai įsigijo apie 20 proc. daugiau nei 2024 m.
Sugedę vaisiai ir daržovės be naudos neprapuola
„Norfos“ vadovas atkreipia dėmesį, kad pardavimus ypač augino tai, jog po pirmadieninio išpardavimo nuo antradienio pirkėjai randa tik šviežius vaisius ir daržoves.
„Iš tiesų girdime, kad prieš dvejus metus pradėta vaisių ir daržovių pirmadieninė išpardavimo akcija turi bent kelias laimėtojų grupes: pirmadieniais nuo 17 val. sulaukiame pirkėjų antplūdžio, jie vaisių ir daržovių nori įsigyti 50 proc. pigiau, o nuo antradienio, kai parduotuves pasiekia plačiausias vaisių ir daržovių asortimentas, – tų, kurie ypač vertina šviežumą, – patirtimi dalijosi „Norfos“ vadovas. – Matome, kad per porą metų „Norfos“ vaisių ir daržovių skyriai, jų asortimentas pasikeitė iš esmės, pasiekėme ypač aukštą tvarumo lygį.“
Jis akcentuoja, kad gerokai mažiau nurašoma sugedusių vaisių ir daržovių. Nors prekinę išvaizdą praradusių vaisių ir daržovių 161 „Norfos“ parduotuvėje kas savaitę surenkama nuo 25 iki 70 t – jie nekeliauja į šiukšlyną.
„Šiuos vartoti netinkamus vaisius ir daržoves kiekviena parduotuvė surenka į tam skirtus sandarius konteinerius, kurie išvežami į specialų mūsų sandėlį, o iš ten – į biojėgainę. Čia jie tampa dujomis elektrai ir šilumai gaminti, – pasakojo D. Dundulis. – Taip pat svarbu, kad mūsų konteineriai, skirti sugedusiems vaisiams ir daržovėms surinkti, yra daugkartiniai – priešingai nei kituose mažmeninės prekybos tinkluose, kur dažniausiai jie būna vienkartiniai ir išmetami į šiukšlyną.“
Beje, siekdama mažinti atliekų kiekį „Norfa“ su Lietuvos vaisių ir daržovių tiekėjais siekia naudoti kuo daugiau daugkartinės taros. Kad daržovės pirkėją pasiektų kuo švaresnės, dalis jų prieš supakuojant „nušepetuojamos“ – specialia įranga su šepečiais nuvalomos žemės.
Pirmadieniais su „Norfos“ nuolaidų kortele nuo pat ryto su 50 proc. nuolaida taip pat išparduodami tortai ir plokštainiai, o nuo 17 val. – sveriama rūkyta ir šviežia žuvis ant ledo.
