Per avariją sūnelių netekęs Deividas: mažasis bandė kažką sakyti, o vyresnysis jau buvo pamėlynavęs

Kai sausio 2-osios rytą Kaišiadorių rajone, Kruonio miestelyje, įvyko ši tragiška avarija, kurios metu nei ugniagesiams, nei medikams nepavyko išgelbėti dviejų mažamečių berniukų gyvybių, jų tėtis Deividas sakė važiavęs priekinėje keleivio sėdynėje, o automobilį „Volvo“ vairavo jo sesuo.
Pasak pašnekovo, kelias buvo ne itin gerai nuvalytas, su provėžomis. „Važiavome tikrai nedideliu greičiu. Dešinysis automobilio ratas pagavo sniego ir mašina pradėjo sukinėtis į visas puses. Praradome kontrolę, išvažiavome į priešpriešinę eismo juostą ir susidūrėme su kita mašina. Tikrai nelenkėme, mus tiesiog sumėtė, dėl to ir išvažiavome į kitą kelio pusę“, – prisiminė Deividas.
Po smūgio vyras sakė netekęs sąmonės, o kai ją atgavo, negalėjo pajudėti ir išlipti iš transporto priemonės, nes per avariją jam lūžo koja. „Nežinau, kiek laiko buvau be sąmonės, bet kai atsipeikėjau, dar buvau automobilyje kaip ir mano sesė, ir vaikai. Aplinkui mačiau tik žmones, kurie tikriausiai sustojo pamatę, kas įvyko“, – detales, menamas po avarijos, vardijo Deividas.
Kai atvyko ugniagesiai, tarstelėjo jis, pirmiausia iš automobilio vadavo vaikus – du jo sūnelius, gimusius 2018 ir 2019 metais, ir sesės mažylį, gimusį 2024 metais. Paskui iš transporto priemonės buvo ištraukta Deivido sesė, o galiausiai ir jis pats.
„Prašiau, kad pirmiausiai vaduotų vaikus ir dubens kaulus susižalojusią sesę. Pats nesijaučiau prastai, nepykino, tik negalėjau pajudinti kojos. Kaip suprantu, sūnūs žuvo ne iš karto – mano mažasis dar kažką lyg ir sakė, bet negalėjau tiek pasisukti į jį, kad matyčiau. Mačiau tik savo vyresnįjį vaiką. Jis buvo be sąmonės, visas pamėlynavęs“, – atviravo Deividas.
Vyras sakė girdėjęs, kaip ugniagesiai gaivino vieną iš jo sūnų. Pirmiausiai medikai į ligoninę gabeno vaikus ir seserį, o netrukus išvežė ir jį patį. „Dar būdamas automobilyje, susiradau telefoną ir paskambinęs žmonai pranešiau, kad padarėme avariją, o vyresnysis vaikas – visas mėlynas“, – tarstelėjo pašnekovas.
Deividas, sunkiai tramdydamas jaudulį, ištarė, jog per avariją mirė abu vieninteliai jo sūnūs. Visas ekipažas iki įvykstant tragedijai važiavo į svečius pas močiutę, gyvenančią kaime. „Žmona – sugniuždyta, jai labai sunku...“ – sunkiai žodžius rinko kaunietis.
Šeštadienį socialiniame tinkle „Facebook“ pradėjo plisti pagalbos prašymas. Juo pasidalijusi moteris užsiminė apie reikalingą finansinę paramą šiai, tragiškos nelaimės ištiktai, šeimai. Deividas sakė, kad lėšos, kuriomis prisidės geros valios žmonės, bus skirtos berniukų laidotuvėms.
Primename, kad sausio 2 d. 10.38 val. Kruonio sankryžoje susidūrė „Volvo“ ir BMW. Automobilį „Volvo“ vairavo moteris, gimusi 1995 metais. Viduje buvo trys mažamečiai, gimę 2018, 2019 ir 2024 metais. Mažiausiasis iš jų buvo prispaustas automobilinėje kėdutėje.
BMW vairavo vyras, gimęs 1992 metais. Kartu su juo važiavo moteris, gimusi 1998 metais, ir vaikas, gimęs 2023 metais.
„Ugniagesiai gaivino vaikus, teikė pagalbą, kol vyko medikai, karpė automobilius“, – apie tragišką nelaimę anksčiau pasakojo Kauno ugniagesių atstovė Džiuginta Vaitkevičienė.
Deivido sūnūs neišgyveno. BMW vairuotojas ir moteris bei mažametis dėl patirtų sužalojimų buvo pristatyti į gydymo įstaigą.
Dėl ko įvyko tragiška avarija, aiškinasi pareigūnai, bus atliekamas ikiteisminis tyrimas. Pirminiais duomenimis, įtariama, kad avarija įvyko, kai automobilis „Volvo“ išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą.
„Abiejų automobilių vairuotojai buvo blaivūs“, – Eltai sakė policijos atstovė.
Norintys ir galintys prisidėti, gali tai padaryti:
Gavėjas: AUŠRA LIUTVINIENĖ
Sąsk. nr.: LT767044060008148670
Paskirtis: Parama mamai
