 Tragiška avarija Kaišiadorių rajone: žuvo du berniukai

Tragiška avarija Kaišiadorių rajone: žuvo du berniukai (Atnaujinta)

2026-01-02 11:48
Ingrida Steniulienė (ELTA)

Kaišiadorių rajone, Kruonio miestelyje, susidūrus dviem automobiliams, žuvo vienu automobiliu važiavę du vaikai, gimę 2018 ir 2019 metais. Jie vyko automobiliu „Volvo“.

Tragiška avarija Kaišiadorių rajone: žuvo du berniukai
Tragiška avarija Kaišiadorių rajone: žuvo du berniukai / Asociatyvi Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

Žuvusieji yra berniukai.

Apie Eltai pranešė policijos atstovė Gintarė Aleksėjūnaitė.

Pirminiais duomenimis, „Volvo“ vairavo moteris.

Taip pat sužeistas kitu automobiliu vykęs vienas mažametis ir suaugusieji – vaikas, vyras ir moteris dėl patirtų sužalojimų pristatyti į gydymo įstaigą

Pranešimas apie avariją Kruonio sankryžoje buvo gautas 10.38 val. penktadienį.

Kaip pranešė policija, kelyje Antakalnis-Jieznas-Alytus-Merkinė susidūrė du automobiliai. Pirminiais duomenimis, automobilis „Volvo“, vairuojamas vyro, gimusio 1988 metais, ir BMW, vairuojamas vyro, gimusio 1992 metais.

Eismas laikinai uždarytas abiem kryptimis.

Į nelaimės vietą buvo išsiųsti keturi greitosios pagalbos automobiliai.

„Iki atvykstant medikams ugniagesiai gaivino du vaikus, vienas kūdikis buvo prispaustas kėdutėje. Kitame automobilyje važiavo du suaugusieji ir vienas vaikas“, – Eltai sakė Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovė Džiuginta Vaitkevičienė.

Nelaimės vietoje dirba, ugniagesiai, medikai, policija.

Šiame straipsnyje:
Kaišiadorių rajonas
avarija
gaivino vaikus
prispaustas kūdikis

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Susijusios naujienos

Daugiau naujienų