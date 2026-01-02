Tragiška avarija Kaišiadorių rajone: žuvo du berniukai

Žuvusieji yra berniukai.
Apie Eltai pranešė policijos atstovė Gintarė Aleksėjūnaitė.
Pirminiais duomenimis, „Volvo“ vairavo moteris.
Taip pat sužeistas kitu automobiliu vykęs vienas mažametis ir suaugusieji – vaikas, vyras ir moteris dėl patirtų sužalojimų pristatyti į gydymo įstaigą
Pranešimas apie avariją Kruonio sankryžoje buvo gautas 10.38 val. penktadienį.
Kaip pranešė policija, kelyje Antakalnis-Jieznas-Alytus-Merkinė susidūrė du automobiliai. Pirminiais duomenimis, automobilis „Volvo“, vairuojamas vyro, gimusio 1988 metais, ir BMW, vairuojamas vyro, gimusio 1992 metais.
Eismas laikinai uždarytas abiem kryptimis.
Į nelaimės vietą buvo išsiųsti keturi greitosios pagalbos automobiliai.
„Iki atvykstant medikams ugniagesiai gaivino du vaikus, vienas kūdikis buvo prispaustas kėdutėje. Kitame automobilyje važiavo du suaugusieji ir vienas vaikas“, – Eltai sakė Kauno priešgaisrinės gelbėjimo valdybos atstovė Džiuginta Vaitkevičienė.
Nelaimės vietoje dirba, ugniagesiai, medikai, policija.
