Žiniasklaida: per avariją Telšių rajone nukentėjo du jauni vyrai

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas (PAGD) portalą informavo, jog ketvirtadienį apie 15.37 val. gautas pranešimas, kad kelyje Telšiai–Mažeikiai, ties Dadotkų kaimu, susidūrė sunkvežimis ir mikroautobusas. Pranešta, kad reikia medikų ir ugniagesių, nes yra prispaustų žmonių.
Kaip skelbia portalas, atvykę gelbėtojai per keleivio pusę atidarė mikroautobuso dureles ir išlaisvino du jaunus vyrus. Jie perduoti greitosios pagalbos medikams.
Tuo metu sunkvežimis, kaip skelbiama, po avarijos pusiau nuvažiavo nuo kelio. Atvykus tarnyboms, kelias kuriam laikui tapo nepravažiuojamas. Avarijos aplinkybės tiriamos.
