„Norfos“ parduotuvėse – visas šventinio stalo patiekalų asortimentas

Paskutinėmis savaitėmis prieš didžiąsias šventes „Norfoje“ gerokai įvairesnis įvairių daržovių asortimentas. Vien tik pomidorų pasiūloma bent penkiomis rūšimis daugiau nei įprastos prekybos metu.
„Prieš šventes gerokai plečiame visų daržovių ir vaisių asortimentą – šiuo metu žmonės linkę pasilepinti ir svečiams pasiūlyti įvairesnių ir prabangesnių gaminių“, – patirtimi dalijosi Dainius Dundulis, 161 parduotuvę Lietuvoje valdančios bendrovės „Norfos mažmena“ valdybos pirmininkas ir gamybos ir logistikos bendrovės „Rivona“ generalinis direktorius.
Kai sninga, citrusinių vaisių parduodama du kartus daugiau
Prieš šventes plečiamas ir salotų asortimentas, ypač didėja vaisių įvairovė. Jau tradiciškai prieš šventes pirkėjai tikisi pasilepinti mangais, papajomis, pasiflorais, dumplainiais, pasiūloma importinių šviežių aviečių, šilauogių. Ir įprastų, ir egzotinių vaisių pardavimas prieššventinėmis savaitėmis šoktelėja bent du tris kartus.
„Mandarinai jau ilgus metus kalėdinių pirkinių krepšeliuose yra būtiniausi vaisiai. Jų atsivežame ypač daug ir iš įvairių šalių: Italijos, Ispanijos Maroko. Apelsinų pirkėjai irgi tikisi įvairių – be įprastų, renkasi raudonuosius iš Italijos ar šokoladinius tamsiuosius iš Ispanijos. Šventiniam stalui taip pat siūlome raudonųjų ir geltonųjų kertuočių – šiuos kaktusų vaisius taip pat pamėgo mūsų pirkėjai, – pasakojo Elena, „Norfos“ prekių grupės vadovė. – Ir šventiniu laikotarpiu, ir visu šaltuoju metų laiku paklausūs didieji greipfrutai. Nors, kaip jau minėjau, su mandarinais niekam nepavyksta pasivaržyti.“
D. Dundulis per daugelį metų pastebėjo, kad visų citrusinių vaisių pardavimą lemia... orai. Tiksliau, šie vaisiai ypač perkami, kai pasninga, o jei žiema be sniego – citrusinių vaisių paklausa gerokai menkesnė.
„Kai per Kalėdas lyja, citrusinių vaisių parduodame apie du kartus mažiau, nei švęsdami baltas Kalėdas – su sniegu ir spaudžiant šaltukui, – teigė „Norfos“ vadovas. – Bėda, kad citrusinių vaisių turime užsakyti prieš kelias savaites, o koks bus oras po mėnesio, kai vaisiai pasieks parduotuves, niekas negali tiksliai prognozuoti. Remtis praėjusių metų pardavimais šiuo atveju ne visuomet pasiteisina, todėl pasitaiko, kad kai kurių vaisių, ypač populiariųjų mandarinų ir apelsinų, pirkėjas prieš pat šventes parduotuvėse gali ir nerasti.“
Didesnė žuvų ir jūrų gėrybių įvairovė
Besilaikantys tradicijų Kalėdų, ypač Kūčių, stalo neįsivaizduoja be žuvų įvairovės. Be įprasto kasdien „Norfos“ parduotuvėse randamo asortimento, prieš šventes pirkėjui pasiūlyta įvairių naujienų.
„Daugiausia naujienų savo pirkėjams planuojame pasiūlyti iš rūkytų žuvų ir jūrų gėrybių asortimento: doradų, kalmarų, ungurių, karpių išpleiktinių, lašišų filė didesnėse nei įprasta pakuotėse. Vitrinose pirkėjai ras įvairesnių krevečių: negliaudytų ir įvairiai išgliaudytų, paniruotų, tempuroje (skrudintų plonytėje tešloje), – pasakojo Darius, „Norfos“ prekių grupės vadovas. – Pernai labai didelę paklausą turėjo šaldyti upėtakių ikrai, kurių ne visiems užteko. Šiemet jų, supakuotų dėžutėse po 250 ir 500 g, Suomijoje užsakėme gerokai daugiau ir tikimės, kad ši populiari prekė pirkėjus pasieks prieš pat šventes. Beje, šie ikrai ypač švieži, – upėtakiai tam pradedami gaudyti tik lapkričio pabaigoje.“
D. Dundulis akcentuoja, kad tokiomis proginėmis prekėmis pirkėjus aprūpinti gerokai sudėtingiau, ypač jei jų paruošimas dar priklauso ir nuo gamtos kaprizų. Mat ne visuomet galima tiksliai suplanuoti, pavyzdžiui, kada jos bus pateiktos, ikrai supakuoti ir atgabenti į Lietuvą.
Silkių reikia, bet kitokių
Silkių, be kurių Kūčių stalas daugumai būtų nevisavertis, „Norfa“, kaip ir kasmet, siūlo itin platų asortimentą, pakuotės įvairuoja nuo kelių šimtų gramų iki 1 kg. Tiesa, per pastaruosius kelerius metus pirkėjų poreikiai gerokai pakito: vis mažiau perkama sūdytų silkių su galvomis, o auga įvairiai paruoštų silkių filė paklausa. Prieš kokį dešimtmetį silkių su galvomis „Norfos“ pirkėjai nupirkdavo per 100 t, o pastaraisiais metais – iki 40 t.
Planuojantiems žuvį gaminti patiems, „Norfa“, be įprastų šaldytų žuvų ar parduodamų ant ledo upėtakių, lašišų, karpių, dar siūlo daugiau juodųjų paltusų, gerokai didesnių nei įprastomis dienomis vilkešerių.
„Aišku, prieš didžiąsias šventes žuvų pardavimas kiekvienais metais gerokai išauga. Vis dėlto, jei vertinsime visų metų pardavimus, pamatysime, kad metai iš metų jų pirkėjai perka vis daugiau, – tai populiarėjanti prekių grupė. Todėl atliepdami tendencijas žuvies ir jūrų gėrybių gausesnį asortimentą stengiamės palaikyti ne tik prieš šventes, bet ir visus metus“, – teigė „Norfos“ vadovas.
Kulinarijos patiekalų vitrinose – 30 šventinių naujienų
„Kulinarijos skyrių užduotis prieš metų šventes – pasiūlyti naujovių, – trumpai tikslus apibūdina Edita, „Norfos“ prekių grupės vadovė. – Iš keturių pagrindinių mūsų gaminių grupių šiuo metu svarbiausi patiekalai – su žuvimi. Siūlome naujienų – lašišų kepsnių, įvairių gaminių su jūrų lydekomis, tunais, silkėmis. Taip pat mūsų pirkėjai visuomet laukia tik šventiniu metu gaminamų žuvies vyniotinių. Beje, pernai šios grupės gaminių parduotuvėse pristigome, todėl šiemet gaminsime daugiau.“
Antroji „Norfos“ kulinarijos gaminių grupė – patiekalai su kiauliena. Tarp šios kategorijos naujienų – kiaulienos kepsnys su obuoliais ir šonine ar kelmučių įdaru.
Trečioji grupė „Norfos“ kulinarijos vitrinose sudaro ypač didelę dalį – tai salotos ir mišrainės su aliejumi arba majonezu. Šių metų tendencijos – daugiau gaivesnių salotų su daugiau daržovių, pavyzdžiui, žiediniais kopūstais, spanguolėmis, keptais baklažanais.
Ketvirtoji grupė – platus salotų ir mišrainių pasirinkimas su vištiena. Pasak „Norfos“ prekių grupės vadovės, didelis salotų ir mišrainių asortimentas pirkėjams leidžia pasirinkti, kas jiems ir svečiams labiausiai patinka.
„Šventiniu laikotarpiu „Norfos“ kulinarijos meistrai pasiūlo apie 20–30 naujienų, o šių gaminių pardavimai, palyginti su paprastomis dienomis, auga apie 30 proc. Tiesa, matome, kad daug pirkėjų vis dar linkę įsigyti produktų, kurie, atrodo, naudojami salotoms ir mišrainėms namuose gaminti, – analizavo D. Dundulis. – Suprantama, vertiname praėjusių metų rezultatus: gerai pirkėjų įvertintų patiekalų pasiūlome ir kitąmet, o mažiausios paklausos sulaukusius keičiame naujais.“
Beje, didesnė dalis kulinarijos patiekalų gaminama pačiose parduotuvėse. Iš viso tokie cechai veikia 67 didesnėse parduotuvėse „Norfa“. Mažesnėms „Norfoms“ kulinarijos patiekalai gaminami „Rivonos“ Kėdainių kulinarijos ceche.
Mėsos patiekalai paruošti kepti arba tiekti ant stalo
„Norfos“ pirkėjai prieš šventes parduotuvėse tikisi rasti daug gaminių, kurie jau būtų paruošti dėti ant stalo arba iš karto gaminti – kepti ar virti. Šių gaminių pirkėjai ieško ir didesnio svorio, kad užtektų ne tik šeimai, bet ir prie šventinio stalo susirinkusiems giminaičiams, draugams. Ypač didelę paklausą šiuo laikotarpiu turi vyniotiniai, kurių nuperkama net iki penkių kartų daugiau nei paprastomis dienomis, taip pat vytinti mėsos gaminiai, užkandukai. Šventiniam stalui „Norfa“ siūlo labai platų asortimentą naujovių: sprandinės ir vištienos vyniotinių su voveraitėmis, kiaulienos vyniotinių su laukiniais česnakais ir kanapėmis, vištienos vyniotinių su spanguolėmis ir figomis arba sviesto ir žolelių marinate, karštai rūkytų mažų vištienos suktinukų su spanguolėmis arba su karamelizuotais obuoliais, kepenėlių vyniotinių su džiovintais serbentais arba klasikinių.
Šeimininkėms, kurios nori patiekalą šventiniam stalui paruošti kuo greičiau, „Norfa“ siūlo lėto virimo mėsos gaminių, kuriuos tereikia pašildyti ar trumpai pakepti, arba marinuotų mėsos gabalų, kuriuos telieka pašauti į orkaitę. Pavyzdžiui, kepimui galima įsigyti didelių marinuotos šoninės gabalų arba barbekiu skonio šonkaulių, nugarinės su abrikosais, ančių bruknių marinate, viščiukų saldžiarūgščiame obuolių arba citrinų ir rozmarinų, taip pat karamelizuotų kriaušių marinatuose, ančių raudonojo vyno marinate, įvairių marinuotų viščiukų dalių skirtinguose marinatuose. Lėtai virtas ančių ar kalakutų šlauneles, kalakutų krūtinėles, šonkaulius prieš tiekiant ant stalo tereikia pašildyti.
„Norfa“ šventiniam stalui pasiūlė ypač gausų įvairiose šalyse pagamintų vytintų ir šaltai rūkytų dešrų ir mėsos asortimentą su skirtingais priedais: imbierais, lazdynų ir graikiniais riešutais, trumais, krienais, vyšniomis, pistacijomis, paprikomis. Šie gaminiai, taip pat vakarėlių rinkiniai ir įvairios sudėties ir skonio užkandukai, siūlomi ir didelėmis pakuotėmis, kad užtektų gausesnei kompanijai. Šventinė prekyba papildyta ir „Rivonos“ firminės „Kaimiškos“ linijos gaminiais – didelėmis mentėmis „Dūmo karalius“, nugarine su oda „Kaimo vaišės“. Šventiniam stalui ir dovanoms pasiūlytas platus vytintų kumpių asortimentas, komplektuojamas su lentelėmis ar stovais ir peiliais. Jie labai populiarūs tarp pirkėjų.
„Mėsos gaminių pardavimas, skaičiuojant visą gruodį, paauga nedaug, apie 15 proc., o šviežios mėsos pardavimas – iki 30 proc. Tiesa, šiuo laikotarpiu nuperkama gerokai daugiau brangesnių ir prabangesnių mėsos gaminių“, – vertino D. Dundulis.
Pasak jo, „Norfos“ darbuotojų tikslas – pasiūlyti pirkėjams įsigyti visko, ko reikia šventiniam stalui, kad šeimininkės su kuo mažiau rūpesčių galėtų nudžiuginti ir namiškius, ir svečius.
Naujausi komentarai