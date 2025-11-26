Klaipėda alsavo šokio ritmu

Sulaukęs tokio gausaus dalyvių būrio, festivalis-konkursas šiemet tapo respublikinis.
Ankstesniais metais renginyje dalyvavo tik miesto ir kaimyninių rajonų muzikos ir meno mokyklų šokėjai, tačiau išaugęs susidomėjimas paskatino renginį peržengti regiono ribas.
Dalyvavo Mažeikių, Gargždų, Radviliškio, Neringos, Plungės, Kretingos, Marijampolės, Šilalės, Darbėnų, Vėžaičių, Endriejavo, Klaipėdos šokių studijų, būrelių bei Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos choreografijos skyriaus jaunieji šokėjai.
„Šokio paletė“ – jau trečias toks konkursas.
Jo sumanytojas ir pradininkas – buvęs Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir šokio metodinės grupės pirmininkas, šviesios atminties Vilius Šleinius.
Konkurso organizatoriai, Klaipėdos J. Kačinsko muzikos mokyklos choreografijos skyrius, nuosekliai tęsia V. Šleiniaus idėją ir pradėtą sumanymą.
Taip siekta sudaryti mokiniams erdvę atsiskleisti kūrybiškai, meniškai ir techniškai, o kolektyvų vadovai skatinti bendradarbiauti, dalytis gerąja patirtimi ir stiprinti šalies šokio bendruomenę.
Konkursą vertino komisija, sudaryta iš patyrusių ir šokio bendruomenėje gerai žinomų specialistų.
Komisijos pirmininkas – Saulius Rudelis, Klaipėdos Gedminų progimnazijos direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir Klaipėdos viešosios įstaigos „Edukateka“ vaikų šokio studijos „Aušrinė“ vadovas.
Komisijos nariai – Ilona Stankevičienė, Klaipėdos karalienės Luizės jaunimo centro neformaliojo vaikų švietimo (šokio) mokytoja ekspertė, vaikų šokių studijos „Junga“ mokytoja, Lina Klepeckaitė-Diržininkienė, Klaipėdos miesto šokio mokytojų metodinio būrelio pirmininkė, Gedminų progimnazijos (šokio) mokytoja ekspertė ir vaikų šokio studijos „Aušrinė“ vadovė.
Scenoje lietuvių liaudies šokius keitė pasaulio tautų šokiai, klasikiniai ir neoklasikiniai, šiuolaikiniai, popšokiai bei „show dance“ stiliaus šokiai.
Kiekvienas pasirodymas kūrė spalvingą ir emocingą, pajūrio dvasia alsuojančią festivalio mozaiką.
Šokių kolektyvai ir jų vadovai buvo apdovanoti laureatų diplomais, taurėmis ir padėkomis.
Organizatoriai džiaugėsi, kad konkursas sulaukė tiek daug dalyvių. Konkurso sėkmė patvirtino augantį susidomėjimą šokiu ir jo ugdymu.
Klaipėdos koncertų salė alsavo ne tik šokio ritmu, bet ir skleidė pakilias džiaugsmo emocijas, tačiau didžiausias konkurso prizas – bendrystės jausmas, patirtis ir įkvėpimas, kurį jaunieji šokėjai parsivežė namo.
Projektas „Atžalynas“ portale https://www.kl.lt (2025) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 10 000 eurų.
Naujausi komentarai