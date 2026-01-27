Karatė mokyklos treneris – turnyro čempionas

Kata rungties suaugusiųjų vyrų kategorijos čempionu tapo ir aukso medalį iškovojo karatė mokyklos „Shodan“ treneris Matas Jonauskas.
Praėjęs atrankinį etapą, kuriame atliko Geksai Sho katą, ir įveikęs 13 varžovų, shodanietis pateko į ketvirtfinalį.
Čia burtai lėmė dvikovą su lietuviu Roku Povilioniu – atlikęs Tsuki no kata ir nugalėjęs varžovą, M. Jonauskas pateko į pusfinalį.
Jame jis susirungė su bendraklubiu Dominyku Riauba, atliko Sushi Ho katą ir iškovojo pergalę.
Finale M. Jonauskas susitiko su Lenkijos sportininku Karol Ożóg.
Atlikęs itin aukšto meistriškumo reikalaujančią Kanku katą, „Shodan“ treneris įrodė esąs vertas čempiono titulo ir pasipuošė aukso medaliu.
Bronzos medalį Kata rungtyje suaugusiųjų vyrų grupėje iškovojo Dominykas Riauba.
Jis taip pat sėkmingai įveikė atrankinį etapą, atlikęs Geksai Sho katą ir aplenkęs tap pat 13 varžovų.
Ketvirtfinalyje Dominykas nugalėjo sportininką iš Švedijos Morgan Nordin, atlikęs Tsuki no kata.
Pusfinalyje jis pasirinko Sushi Ho katą ir susitiko su M. Jonausku – teisėjų sprendimu pergalė atiteko Matui, o Dominykui buvo skirta garbinga čempionato bronza.
Abu sportininkai – daugkartiniai Kata čempionatų prizininkai, varžybose demonstruojantys aukštą profesionalumą.
Komandinėje Kata rungtyje sidabro medalį iškovojo „Shodan“ mokyklos auklėtinių komanda: M. Jonauskas, Rima Barusaitė ir Greta Intaitė.
Pirmojoje kovoje jie susitiko su Lenkijos sportininkais H. Dyngosz, M. Hajduk ir A. Ząbek, atliko Seienchin katą, tačiau teisėjų sprendimu pergalė atiteko varžovams.
Antrojoje kovoje shodaniečiams teko varžytis su Lietuvos karatė klubo „Okinava“ komanda – R. Povilioniu, A. Djakov ir D. Mačiūte.
Šiame etape „Shodan“ atstovai profesionaliai atliko Kanku katą, iškovojo pergalę ir taip pelnė sidabro medalį „Carpathia karatė CUP 2026“ turnyre.
Asmeninėse Kata rungtyse taip pat dalyvavo G. Intaitė ir karatė mokyklos trenerė R. Barusaitė, tačiau šįkart iki prizinių vietų joms pritrūko.
Abi sportininkės yra daugkartinės Kata čempionatų prizininkės ir šiuo metu intensyviai ruošiasi artėjančiam Lietuvos čempionatui, kuriame sieks teisės atstovauti Lietuvai Europos čempionate Sakartvele gegužės 8 dieną.
Sportininkų pasirengimą šiam ir artėjantiems čempionatams užtikrino „Shodan“ karatė mokyklos vadovas ir treneris, daugkartinis pasaulio, Europos ir Lietuvos čempionatų prizininkas Lukas Kubilius, bei daugkartinis Lietuvos ir Europos Kata čempionatų prizininkas Raimundas Paškauskas.
Kitas svarbus renginys „Shodan“ karatė mokyklai jau vasario 1 dieną – diržų kvalifikacijos egzaminai.
Egzaminą sudaro bazinė technika, judėjimas, kata, fizinis pasirengimas, teorija ir kovos.
Jo metu vertinama sportininkų pažanga, o sėkmingas įvertinimas suteikia teisę nešioti aukštesnio lygio diržą ar juostelę.
