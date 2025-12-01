„Baltic Kata Cup 2025“ turnyre – klaipėdiečių pergalės

Tai buvo įspūdingas karatė technikos ir varžybų renginys, kuriame kiekvienas dalyvis turėjo galimybę tobulinti tiek praktines, tiek teorines žinias, o savo patirtimi su dalyviais dalijosi vieni geriausių Europoje bei pasaulyje kata meistrų: šveicarai bei daugybės turnyrų prizininkai Carla Gallati ir Ciril Bächli, Lietuvos kata rinktinės treneris Valius Rudys, kata meistras Raimundas Paškauskas bei daugelio čempionatų prizininkė Diana Mačiūtė.
Varžybų dieną „Baltic Kata Cup 2025“ galėjo dalyvauti įvairaus amžiaus bei patirties sportininkai: kiekvienas jų turnyre turėjo galimybę varžovams bei teisėjams pademonstruoti kata techniką savo amžiaus bei patirties kategorijose, atlikti kata demonstravimo rungtį mažiausiai tris–keturis kartus bei iškovoti prizines vietas.
Prieš varžybas kiekvienas dalyvis turėjo progą išbandyti čempionišką varžybinį apšilimą, kurį vedė kata meistrai Carla Gallati ir Ciril Bachli.
Aukso medalius individualiose kata rungtyse pelnė: Kubilius Domantas, Henrikas Mileris, Goda Ruokytė, Emil Burdin, Dominykas Poškus, Julija Adomaitienė, Rita Kubilienė, Matas Jonauskas, Gratas Tamošiūnas.
Sidabro medalius individualiose kata rungtyse laimėjo: Daugirdas Raudonis, Augustas Kozinecas, Robertas Vaitkus, Matas Diburys, Matas Milieška, Roberta Kašėtaitė, Kristupas Kozinecas, Džiugas Žemgulys, Justas Mikalauskas, Kristina Mockutė, Edvinas Strukčinskas, Jokūbas Jundulas, Rūta Gritkienė, Erika Verkienė, Rima Barusaitė.
Bronzą individualiose kata rungtyse iškovojo: Fausta Majauskaitė, Algirdas Petrauskas, Lukas Benetis, Justinas Macijauskas, Robertas Šideikis, Guoda Liutinskaitė, Ignas Kinčius, Olgerdas Vaitkus, Dovydas Ūselis, Titas Česnauskas, Ingrida Miliauskienė.
Aukso medalius komandinėse kata rungtyse pelnė: M. Diburys, F. Majauskaitė ir J. Macijauskas; R. Kašėtaitė, R. Šideikis ir A. Galeckas; E. Strukčinskas, J. Jundulas ir D. Poškus; R. Gritkienė, R. Kubilienė ir E. Verkienė; G. Intaitė, R. Barusaitė ir M. Jonauskas.
Sidabro medalius komandinėse kata rungtyse laimėjo: D. Žemgulys, D. Žuromskas ir M. Belc; J. Adomaitienė, I. Dirgėlienė ir I. Miliauskienė.
Bronzos medalius komandinėse kata rungtyse iškovojo: R. Vaitkus, J. Triuška ir M. Milieška; J. Kučiauskas, M. Nenartavičius, V. Mingėla ir M. Šimaitė; A. Laureckaitė, K. Margis ir V. Kubilius; G. Liutinskaitė, G. Ruokytė, J. Mikalauskas ir A. Godelis; D. Ūselis, T. Česnauskas ir A. Ambrazaitis.
„Labai dėkoju visiems dalyviams bei mūsų stovyklos instruktoriams. Ypatinga padėka „Shodan“ treneriams ir organizacinei komandai – jūsų įdėtas laikas, pastangos ir atsidavimas leido sukurti aukščiausio lygio renginį. Kata rungtis sparčiai populiarėja ir auga – šiemet sulaukėme net 100 dalyvių daugiau nei pernai. Ačiū, kad buvote kartu – ir iki susitikimo kitais metais“, – džiaugėsi karatė mokyklos vadovas L. Kubilius.
