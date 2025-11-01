 „Okinava“ – tarp stipriausių klubų Lietuvoje

Sekmadienį Kėdainių arenoje Lietuvos kyokushin karate moksleivių žaidynėse, susirinkus virš 850 dalyvių iš 45 Lietuvos kyokushin karate klubų, sporto klubo „Okinava“ auklėtiniai komandinėje įskaitoje iškovojo 5-ąją vietą. Stipriomis bei techniškomis kovomis pasižymėję okinaviečiai iš viso iškovojo devynis aukso, aštuonis sidabro ir dešimt bronzos medalių. 

Nors klubas į varžybas delegavo tik 38 auklėtinius, jų rezultatai – puikūs, per 70 procentų sportininkų į Klaipėdą parvežė Lietuvos moksleivių žaidynių medalius.

Tokie aukšti rezultatai rodo klubo mokytojų – Dianos Mačiūtės, Rimos Lisinskaitės ir Kristinos Basovos – itin didelį įdirbį, profesionalumą ir išskirtinį dėmesį kiekvienam klubo auklėtiniui.

Laimėję po tris kovas, Lietuvos moksleivių žaidynių nugalėtojais tapo: Dominykas Rancas, Jonas Katkevičius, Vilius Genys, Vakaris Vitkus, Gintautas Saveika, Henrikas Toleikis, Kristupas Tirkšliūnas, Rasa Šeškauskaitė ir Emilijus Stoncelis.

Laimėję po dvi kovas Lietuvos moksleivių žaidynių vicečempionais tapo: Faustas Bernotas, Beatričė Ūksaitė, Aleksandr Bykov, Aurėja Gudaitė, Gediminas Saveika, Justas Kucinas, Izabelė Masaitė ir Evelina Podolets.

Laimėję po vieną kovą bronzos medalius iškovojo: Mėta Jokubauskaitė, Benas Krisiūnas, Markas Krisiūnas, Vytis Šilgalis, Ugnė Degutytė, Dominykas Jucys, Smiltė Svipaitė, Rusnė Svipaitė, Orestas Purys ir Kajus Žvaginis.

Garbingai kovojo, bet sėkmės pritrūko: Arsenijui Valauskui, Barborai Žutautaitei, Emai Budvytytei, Urtei Kaniavaitei, Liepai Dirvonskaitei, Livijai Jurėnaitei, Mildai Šimanauskaitei, Nojui Grikštui, Augustinui Bielinskui, Arsenijui Djakovui ir Titui Vansavičiui. 

