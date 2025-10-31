20 kartą Klaipėdoje organizuotos tradicinės Vakarų Lietuvos varžybos

Šios varžybos unikalios, nes jose vyksta dvi rungtys: kata (technikos demonstravimas) ir kumite (kontaktinės kovos).
250 sportininkų turėjo galimybę patikrinti savo jėgas skirtingose rungtyse, tobulinti įgūdžius.
Sukaupta varžybų patirtis yra vertingas įrankis, kuris ne tik padeda siekti tikslų, bet ir prisideda prie ilgalaikio tobulėjimo.
Komandinėje klubų įskaitoje daugiausia medalių iškovojo Klaipėdos sporto klubas “Okinava” (vadovė Diana Mačiūtė). Iškovoti: 23 aukso, 38 sidabro, 77 bronzos medaliai.
Antrąją vietą užėmė Vilniaus kyokushin karate mokykla “Shin” (vadovas Dmitrij Aleksandrov). Iškovoti: 18 aukso, 11 sidabro ir 7 bronzos medaliai.
Trečiąją vietą iškovojo Kuršėnų sporto klubas “Dao” (vadovas Valdemaras Mitkus). Iškovoti: 16 aukso, 6 sidabro ir 8 bronzos medaliai.
Svarbu paminėti, jog šiose varžybose savo meistriškumą demonstravo okinaviečiai – šių metų Europos suaugusiųjų ir jaunimo čempionatų prizininkai – Nikas Kvasys, Kajus Malinen bei Agnė Žilinskaitė bei Europos jaunių ir jaunučių prizininkai Arsenij Djakov, Herkus ir Paulius Zibaliai bei Kristupas Tirkšliūnas.
Jie visi varžėsi ir konkuravo tarpusavyje, keldami iššūkius vienas kitam, tobulėdami kartu ir siekdami pasiruošti kitų metų svarbiems startams.
Sporto klubo „Okinava“ vadovė ir mokytoja Diana Mačiūtė paminėjo, jog sportininkams dalyvauti varžybose yra didžiulė nauda ir ji didžiuojasi, kad jau 20 metų vyksta šios varžybos.
Dalyvaudami auklėtiniai žymiai greičiau išmokta reaguoti sudėtingose situacijose, didina pasitikėjimą savimi, o net ir pralaimėjimas yra vertinga pamoka skatinanti įveikti nesėkmę ir eiti toliau.
Projektas „Atžalynas“ portale https://www.kl.lt (2025) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 10 000 eurų.
Naujausi komentarai