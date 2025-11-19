Klaipėdos universitetui – ypatinga dovana

Atidarymo renginys virto jaukia švente, kurioje studentai, dėstytojai ir miesto gyventojai ne tik stebėjo muzikinę programą, bet ir patys pirmieji išbandė naująsias sūpynes.
Instaliaciją universiteto bendruomenei padovanojęs menininkas L. Kutavičius džiaugėsi matydamas pirmuosius erdvės lankytojus.
„Paprastai sakau, kad mano darbai kalba daugiau nei aš pats. Labai džiaugiuosi čia būdamas – tai skirta ne tik vaikams, nes mes visi jaučiamės laimingi, kai supamės“, – renginyje atviravo autorius.
Šventės programoje dalyvavo Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro baleto trupės artistas Mykhailo Mordasov, kuris, pasitelkiant šviesos elementus, kartu su Klaipėdos universiteto (KU) studentais atliko šokio miniatiūrą.
Vakaro metu svečiai vaišinosi arbata, bendravo ir stebėjo instaliacijos įžiebimą.
KU studentų sąjungos pirmininkė Olivija Vaidak pažymėjo, kad ši instaliacija ne tik papuoš universiteto erdvę, bet ir taps svarbia bendruomenės susitikimų vieta.
Mes visi jaučiamės laimingi, kai supamės.
„Šiandien atidaroma ypatinga šviesos instaliacija – aštuonių sūpynių kompozicija, kuri kviečia mus patirti kūrybos džiaugsmą. Tai kūrinys, kuris atspindės mūsų bendruomenės atvirumą ir drąsą kurti, todėl linkiu, kad kiekvienas šioje vietoje surastų savo šviesą“, – susirinkusiuosius sveikino studentų atstovė.
Renginyje dalyvavęs KU rektorius Artūras Razbadauskas priminė, kad tokie projektai stiprina universiteto ryšį su miestu.
„Džiaugiamės įspūdinga pradžia ir manau, kad kaip 35 universiteto gyvenimo metų įrodymą mes paliekame šį kūrinį. Dėkoju autoriui L. Kutavičiui už reikšmingą indėlį – čia ateisiantys jaunuoliai supras, kad šiame universitete mokytis verta, nes čia kiekvienas yra laukiamas ir matomas“, – teigė A. Razbadauskas.
Tikimasi, kad instaliacija suteiks KU miesteliui daugiau gyvybės ir taps traukos vieta, į kurią norisi sugrįžti.
Projektas „Atžalynas“ portale https://www.kl.lt (2025) dalinai finansuojamas iš „Medijų rėmimo fondo“, skirta suma 10 000 eurų.
