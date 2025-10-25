Dizainerė Olesia Les: kuriu mažai – lėtai ir atsakingai

Dizainerė atvirauja nebekurianti kolekcijų. „Tai labai brangus malonumas. Be to, tai duoda tam tikrą stilistinį toną visai gaminių serijai, o perdarymo procese gali kelti didesnių iššūkių, nei kuriant drabužius nuo nulio“, – sako O. Les.
„Labai patinka leisti perdaromam drabužiui diktuoti man toną, stilių, konstrukciją, pritaikomumą, furnitūras – taip kiekvienas jų tampa vienu dideliu inžineriniu ir kūrybos projektu. Vis dėlto, kaip rodo šis mano darbų mini etiudas, atskiri projektai puikiai susikomponuoja į vientisą kolekciją. Matyt, tai, kas jungia visus mano kūrinius, yra asmeninė estetinė gija, mano būdas matyti grožį, drabužį, moterį su juo“, – sako O. Les.
Absoliutus tvarumas, anot jos, neegzistuoja, nes net tvariausiai pagamintas produktas, jei atsidurs neatsakingo vartotojo rankose, virs šiukšle.
„Tvarumas nėra etiketė ar prekė – tai mąstymo būdas, apimantis visą ciklą: nuo gamybos iki naudojimo ir utilizavimo“, – priduria pašnekovė.
Labai patinka leisti perdaromam drabužiui diktuoti man toną, stilių, konstrukciją, pritaikomumą.
Savo kurtam mini etiudui įamžinti ji pasirinko erdvę, garsėjančią išskirtine atmosfera ir gebėjimu prisitaikyti prie skirtingų konceptų. Kaune esanti „Volfas Engelman galerija“ šį kartą virto kūrybos laboratorija – vieta, kur tarp industrinio paveldo ir šiuolaikinės estetikos gimė naujas požiūris į drabužį ir jo vertę, o čia įvykęs meninis projektas tapo savita tvarumo manifestacija.
Įgyvendinti sumanymą dizainerei padėjo ECMA agentūros modeliai, kurių įvaizdžiu rūpinosi profesionalų komanda – pasaulyje ketvirtą vietą užėmusi plaukų koloristė Inga Bagdonaitė, vizažistės Gintė Ramutytė ir Ingrida Taparauskaitė. Kiekviena detalė, šviesos blyksnis ar audinio klostė čia tapo dalimi pasakojimo, skelbiančio mintį, kad sąmoningas grožis ir atsakingas vartojimas yra neatsiejami.
Dizainerė pabrėžia, kad kalbant apie tvarumą svarbiausia – ne kaltinti ar moralizuoti, o įkvėpti pavyzdžiu. „Žmonės turi patys pamatyti alternatyvas. Geriausia edukuoti ne spaudimu, o parodant, kaip galima kitaip, – atsakingiau, lėčiau, prasmingiau“, – sako ji.
Pasak kūrėjos, mūsų vartojimo įpročiai stipriai susiję su psichologija.
„Rinkodaros specialistai meistriškai išnaudoja mūsų norą pirkti, bet pokytis įmanomas – raktas yra žinojimas. Kiekvienas turėtume bent kartą gyvenime pasiūti drabužį savo rankomis, kad suprastume, kokia tai vertė. Tada pamatytume, kaip iškreipta tapo kainos ir vertės prasmė“, – pastebi pašnekovė.
Todėl O. Les kūryboje dominuoja dėvėtų drabužių perdarymas – tai ne tik naujas dizaino metodas, bet ir sąmoninga pozicija prieš masinį vartojimą.
„Drabužių kuriu mažai – lėtai ir atsakingai. Galvoju apie tai, kaip drabužį galima dėvėti įvairiai, kad jis prisitaikytų prie kūno pokyčių ir nereikėtų jo atsisakyti, kai pasikeičia dydis. Kuriu taip, kad žmogus galėtų pats jį prižiūrėti namuose“, – sako Olesia.
