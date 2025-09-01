Higienos ir kosmetikos priemonės – neamžinos

„Gintarinės vaistinės“ vaistininkė Gabrielė Kripaitytė-Afanasjevienė pastebi, kad žmonės dažniausiai domisi dantų priežiūra ir tam skirtais produktais, tačiau neretai pamiršta, kad ir kitas higienos priemones būtina reguliariai keisti.
Dušo plaušinė: tai viena iš higienos priemonių, kuri dažnai naudojama gerokai ilgiau nei reikėtų. Plaušinėje kaupiasi drėgmė – dažnai ji pakabinama taip, kad visiškai neišdžiūsta. Joje lieka muilo ar prausiklio likučių, negyvų odos ląstelių, o šiltoje vonios aplinkoje sudaromos palankios sąlygos bakterijoms daugintis. Todėl plaušinę rekomenduojama keisti kas 3–4 savaites, natūralios sudėties – dar dažniau. Prasta odos higiena sudaro sąlygas bakterijoms daugintis: užsikemša poros, atsiranda spuogų, inkštirų, vargina nemalonus kvapas. Higienos stoka gali išprovokuoti ar paaštrinti egzemos, dermatito simptomus, sukelti įvairių odos uždegimų, bėrimų ar net grybelinių infekcijų.
Plaukų šepečiai: juose kaupiasi ne tik plaukai, bet ir riebalai, dulkės, kosmetikos priemonių likučiai. Plaukus iš šepečio reikėtų pašalinti po kiekvieno šukavimo arba bent kelis kartus per savaitę. Naudojant plaukų formavimo produktus, šepetį rekomenduojama plauti kas 1–2 savaites, o jei kosmetikos priemonės nenaudojamos – pakanka kartą per 3–4 savaites. Šepetį patariama keisti kas 6–12 mėnesių, tačiau jeigu šereliai yra natūralūs, kokybiški ir reguliariai valomi, jį galima naudoti 2–3 metus.
Makiažo šepetėliai: jie tiesiogiai liečiasi su veido oda, todėl jų higiena itin svarbi. Šepetėlius rekomenduojama keisti kas 6–12 mėnesių, priklausomai nuo jų kokybės ir priežiūros. Jei pradeda kristi šereliai, atsiranda nemalonus kvapas ar pasikeičia forma – metas įsigyti naujus. Šepetėlius rekomenduojama plauti kasdien, jei naudojama skysta pudra, maskuokliai ar kreminės tekstūros kosmetika. Naudojant tik sausą pudrą, šešėlius ar skaistalus, pakanka juos plauti kas 1–2 savaites. Jei oda jautri ir linkusi į spuogus, šepetėlius patartina plauti kasdien.
Kosmetikos priemonės: svarbu atkreipti dėmesį į jų galiojimo laiką. Jam pasibaigus, produktai praranda veiksmingumą, o ypač skystose tekstūrose ima kauptis bakterijos. Tokia kosmetika gali išprovokuoti odos ar akių infekcijas, sudirgimus, alergines reakcijas, bėrimus ar net paskatinti aknės paūmėjimą. Dėl to oda gali išsausėti, šerpetoti, parausti ar niežėti. Priemonės gali tapti netinkamos naudoti ir anksčiau nei nurodyta, jei ilgai laikomos šilumoje ar drėgmėje – tokiu atveju pasikeičia spalva, konsistencija ar atsiranda nemalonus kvapas.
Dantų šepetėliai: juos ar elektrinių šepetėlių galvutes įprastai rekomenduojama keisti kas tris mėnesius. Jei šereliai susidėvėjo, pašviesėjo, išsikraipė ar atsirado nemalonus kvapas – dar anksčiau. Šepetėlį verta pasikeisti ir po atliktos dantų higienos procedūros, persirgus stomatitu, gripu ar kita infekcija. Vaikams šepetėlius rekomenduojama keisti dar dažniau – jie jautresni bakterijų poveikiui, be to, ne visuomet taisyklingai valo dantis, todėl šepetėliai greičiau susidėvi. Tarpdančių šepetėliai dar trumpaamžiškesni – naudojant kasdien, juos reikia keisti kas 1–2 savaites, o jei susikraipo šereliai ar sulinksta vielutė – iškart. Jei dantų šepetėlis naudojamas per ilgai, rizikuojama ne tik prastesne burnos higiena, bet ir bendros sveikatos problemomis.
