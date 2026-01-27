Norite sveikų plaukų žiemą? Nedarykite šios klaidos

– Ar iš tikrųjų šaltis ir plaukų slinkimas yra susiję?
– Galbūt sakyčiau, kad ne šaltis ir plaukų slinkimas, o išskirčiau labiau sezoninį plaukų slinkimą, kuris prasideda dažniausiai ankstyvą rudenį arba pavasarį ir trunka apie kelis mėnesius. Jis dažniausiai nėra intensyvus, bet žmonės tai dažniausiai sieja su žiemos laikotarpio plaukų slinkimo paūmėjimu, kadangi jis išsitęsia kiek į šaltąjį laikotarpį.
– Kas tai yra – sezoninis plaukų slinkimas?
– Yra keletas teorijų, kodėl jis atsiranda. Viena iš teorijų yra siejama su hormoniniais pakitimais, atsirandančiais dėl pasikeičiančių metų laikų. Kitas dalykas – atsirandantis saulėto laikotarpio sumažėjimas.
– Kokį poveikį šaltis turi plaukams ir kaip tai dažniausiai pasireiškia?
– Šalčio metu sumažėja lauko temperatūra, patalpose atsiranda šildymas, dėl to labai išsausėja oras – oro drėgmė sumažėja. Tai atsiliepia ir mūsų plaukams, kadangi plaukas tampa sausesnis, trapesnis, labiau pažeidžiamas, kalbant apie patį plauko stiebą. Kita problema, su kuria susiduriame, dažniausiai prasideda rudens laikotarpiu ir pavasarį dar paintensyvėja, tai yra skalpo odos pleiskanojimas. Dažniausia pleiskanų priežastis yra seborėjinis dermatitas. Tai yra siejama su imuninės sistemos pakitimais, sezono, tai yra oro, pokyčiais bei stresu.
– Kaip yra dėl galvos apdangalų?
– Tai yra kiek mitas, kad kepurės kenkia mūsų plaukui, mūsų skalpo odai. Iš tikrųjų kepurės, galvos apdangalai yra itin naudingas dalykas, apsaugantis mus nuo šilumos netekimo, apsaugantis nuo šalčio, vėjo šaltuoju laikotarpiu.
– Galbūt galima būtų išskirti keletą patarimų, kaip naudoti galvos apdangalus taisyklingai, kad nepablogintume tam tikrų skalpo odos ligų?
– Pirmasis patarimas būtų – stenkitės naudoti natūralių audinių kepures, tam, kad nesikauptų drėgmė, kadangi, jeigu skalpo odoje kaupiasi drėgmė, gali paintensyvėti tam tikros ligos, pavyzdžiui, minėtas seborėjinis dermatitas, tai yra pleiskanos. Kitas patarimas – jokiu būdu nedėvėti kepurės ant drėgnų plaukų, kadangi lygiai taip pat kaupiasi šiluma, drėgmė, paūmėja seborėjinis dermatitas, nes yra sudaromos geros sąlygos. Trečias patarimas, kurį išskirčiau, – nepamirškime ir bendrosios higienos.
– Ką daryti, kad kuo mažiau to neigiamo šalčio poveikio pajustume?
– Galbūt galima būtų išskirti šampūnų pasirinkimą. Jeigu jūs neturite gretutinių skalpo odos ligų, kaip seborėjinis dermatitas ar psoriazė, rinkčiausi švelnesnius šampūnus, tai yra besulfatinius šampūnus šaltuoju laikotarpiu, kadangi jų užtenka tam, kad suteiktų bendrą higieną mūsų plaukams ir pernelyg neišsausintų skalpo odos. Jeigu turite gretutinių skalpo odos ligų, kaip seborėjinis dermatitas ar psoriazė, tuomet rekomenduoju rinktis medikamentinius šampūnus.
