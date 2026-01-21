Orai: Lietuvą ir toliau kaustys šaltis

„Antradienis buvo sausas ir saulėtas. Aukščiausia oro temperatūra 5–11, vietomis 2–4 laipsniai šalčio. Naktis be sniego, vietomis susidarė rūkas, formavosi šerkšnas. Žemiausia oro temperatūra 17–23, vietomis nenukrito žemiau 12–16 laipsnių šalčio.
Šalčiausia naktis buvo Molėtuose, kur paryčiais šalo iki -22,9 °C. Varėnoje oro temperatūra nukrito iki -22,1 °C, o Biržuose ir Šalčininkuose – iki -22,0 °C“, – skelbė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.
Orų prognozė
Sinoptikai pateikė naujausią orų prognozę.
„Šiandien Lietuvoje sniego nenumatoma. Rytą kai kur rūkas, šerkšnas. Vėjas rytinių krypčių, 5–10 m/s. Aukščiausia temperatūra 7–12, vietomis 4–6 laipsniai šalčio.
Ketvirtadienį be žymesnio sniego. Vėjas rytų, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 12–17, kai kur iki 19 laipsnių šalčio, dieną 6–11, kai kur iki 13 laipsnių šalčio.
Penktadienį vietomis truputį pasnigs. Vėjas rytų, 7–12 m/s, pajūryje gūsiai iki 16 m/s. Temperatūra naktį 9–14, kai kur iki 16, dieną 5–10 laipsnių šalčio.
Hidrologinė situacija
Sausio 21 d. daugelyje šalies upių stebimas vandens lygio svyravimas, iki 10 cm per parą. Neryje ties Vilniumi, dėl ledo sangrūdos, kilimas iki 144 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas. Grūdantis ledui, vietomis stebimas staigesnis vandens lygio kilimas.
Upėse stebimas ižas, priekrantės ledas, kai kur susidariusi ledo danga, vietomis ledas su properšomis, ledų sangrūdos. Ledo danga apsitraukę daugelis ežerų. Informaciją apie išmatuotą ledo storį rasite čia.
Primename, kad ežeruose ledo storis laikomas tvirtu ir jau gali išlaikyti žmogų, kai yra ≥7 cm. Grupei žmonių išlaikyti ledo storis turi būti ne plonesnis kaip 12 cm. Upėse ledo danga niekada nebūna saugi! Daugiau naudingos informacijos rasite čia.
Kuršių marios užšalusios, ties Nida ir Vente ledo storis 18–23 cm, ties Juodkrante ledo danga plona. Ant ledo lipti pavojinga.
Aplinkos apsaugos agentūra informuoja, kad sausio 19 d. kietųjų dalelių KD10 koncentracija viršijo paros ribinę vertę Kauno Dainavos ir Jonavos oro kokybės tyrimų stotyse. Sausio 20–21 dienomis šalyje vyraus nepalankios meteorologinės sąlygos teršalams sklaidytis – sausi ir žvarbūs orai, tad aplinkos oro užterštumas kietosiomis dalelėmis išliks aukštas. Prastos oro kokybės priežastys – transporto tarša ir individualių gyvenamųjų namų kūrenimas šildant patalpas.
Oro kokybės informaciją galite rasti čia“, – rašė sinoptikai.
Naujausi komentarai