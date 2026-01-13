Vėl užfiksuota šalčiausia naktis per pastaruosius dvejus metus

Paskutinį kartą dar žemesnė oro temperatūra Lietuvoje buvo išmatuota 2024 metų sausio 8 dieną Zarasuose. Tąkart oro temperatūra siekė 28 laipsnius šalčio.
Pirmadienį sinoptikai taip pat antrą naktį iš eilės fiksavo žemiausią oro temperatūrą per pastaruosius dvejus metus. Pirmadienio naktį temperatūra žemiausia buvo Molėtuose – čia fiksuotas 23,5 laipsnio šaltis.
Sekmadienio rytą šalčiausia buvo Varėnoje – šalo iki 22,2 laipsnio.
Antradienį Lietuvoje žymesnio sniego nenumatoma, vyraus silpnas vėjas. Aukščiausia temperatūra sieks 8–13 laipsnių šalčio.
Naujausi komentarai