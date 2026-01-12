Sinoptikai: išmatuota žemiausia oro temperatūra per pastaruosius dvejus metus

„Remiantis preliminariais duomenimis, antrą naktį iš eilės šalyje buvo išmatuota pati žemiausia oro temperatūra ne tik per šią žiemą, bet ir per pastaruosius dvejus metus. Molėtuose šiandien naktį temperatūra nukrito iki -23,5 °C. Paskutinį kartą žemesnė oro temperatūra Lietuvoje buvo išmatuota tik 2024 m. sausio 8 d., kai Zarasuose šalo iki -28,0 °C.
Nors šiais laikais žemesnė temperatūra nei 20 laipsnių šalčio atrodo labai žema, tačiau iki sausio 12-osios šalčio rekordo išmatavimo labai toli. 1950 m. sausio 12-ąją Lazdijuose šalo net iki -35,8 °C.
Faktas: speigai (<-30 °C) Lietuvoje nepasitaiko jau 14 metų (paskutinį kartą buvo 2012 m. vasarį).
Sekmadienio dieną daug kur negausiai pasnigo. Aukščiausia oro temperatūra 6–11, vakariniuose rajonuose apie 3–5 laipsnius šalčio. Švenčionyse, Vilniuje ir Šalčininkuose net dieną nesušilo aukščiau 12–13 laipsnių šalčio.
Naktį vietomis truputį pasnigo. Žemiausia oro temperatūra (dėl pragiedrėjimų) ir vėl buvo labai nevienoda. Daug kur buvo 11–17, kai kur šalies rytuose 18–20 (Molėtuose net iki 23,5 °C), vakariniame šalies pakraštyje 7–10 laipsniai šalčio“, – pranešė Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.
Orų prognozė
Sinoptikai pateikė naujausią orų prognozę.
„Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais. Be žymesnio sniego. Vėjas silpnas. Aukščiausia temperatūra 5–10 laipsnių šalčio.
Antradienio naktį kai kur truputį pasnigs. Vėjas silpnas. Temperatūra naktį 13–18, kai kur pragiedrėjus iki 22 laipsnių šalčio, dieną 8–13 laipsnių šalčio.
Trečiadienį be žymesnio sniego. Vėjas naktį silpnas, dieną rytų, pietryčių, 5–10 m/s, vakariniuose rajonuose iki 14 m/s. Temperatūra naktį 10–15, kai kur iki 18 laipsnių šalčio, dieną bus 6–11 laipsnių šalčio.
Hidrologinė situacija
Sausio 12 d. šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, vietomis iki 43 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Upėse stebimas ižas, priekrantės ledas, kai kur susidariusi ledo danga, vietomis ledas su properšomis, ledų sangrūdos. Ledo danga apsitraukę daugelis ežerų. Informaciją apie išmatuotą ledo storį rasite čia.
Primename, kad ežeruose ledo storis laikomas tvirtu ir jau gali išlaikyti žmogų, kai yra ≥7 cm. Grupei žmonių išlaikyti ledo storis turi būti ne plonesnis kaip 12 cm. Upėse ledo danga niekada nebūna saugi! Daugiau naudingos informacijos rasite čia.
Kuršių marios užšalusios, ties Vente ir Nida ledo storis 11–13 cm, ties Juodkrante ledo danga plona. Ant ledo lipti pavojinga“, – rašė sinoptikai.
