Patarė, kaip išsirinkti tobulą išleistuvių suknelę

Kokią suknelę geriau pasirinkti pasakojo fotografė, „FotOutfit“ įkūrėja Reda Mickevičiūtė.

– Ar jau renkasi sukneles dvyliktokės, kurios ruošiasi išleistuvėms?

– Jau užsuka išsirinkti su mamytėmis.

– Jeigu norime suknelės, jau metas pradėti dairytis? Kokios tendencijos? Kokie norai šių metų dvyliktokų?

– Manau, kad tie norai kiekvienais metais tie patys – atrodyti gražiausiai. Pagrindinė taisyklė – jaustis su suknele savimi ir patogiai. Visą vakarą turėsite su tuo rūbu išbūti šventėje. Reiktų pasimatavus pavaikščioti ir pagalvoti, ar tikrai suknelė bus patogi ir ar ta suknelė yra tikrai „tu“.

Dažnai šventei išsirenkame ne savo suknelę, matydami, kad kažkas išsirinko kažką panašaus. Todėl labai svarbu atrasti savo. Taip pat svarbu atrodyti ne per daug iššaukiančiai – vis tik tai mokyklos šventė. Reiktų atrodyti tvarkingai – ne per didelė iškirptė, ne per daug makiažo, papuošalų. Kažkaip minimalistiškai, lengvai – nes tai vis tik nėra vakarėlis, M.A.M.A. apdovanojimai ar diskoteka.

Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:

– Ką galėtumėte pasiūlyti?

– Tai gali būti ne tik suknelė – gali būti ir kostiumėlis ar palaidinė su sijonu. Bet kalbant apie sukneles – galima rinktis ir trumpą, kuri būtų ne per daug trumpa, nebūtų per didelė iškirptė, ne per daug atidengianti. Bet galima rinktis ir ilgą suknelę.

Nereiktų stengtis kažko kopijuoti ir atkartoti, pavyzdžiui, Holivudo aktorių raudonojo kilimo suknelių.

– O ryški spalva – tinkamas variantas ar ne?

– Nemanau, kad negalima rinktis ryškių spalvų. Svarbu žiūrėti, kas tinka pačiam, nes ne kiekvienam tinka pastelinės spalvos. Kitas žmogus visai nemėgsta spalvų ir renkasi juodą aprangą. Nemanau, kad turėtų būti taisyklės dėl spalvų, bet jeigu bus fotografuojama – margesnis variantas gali sukurti per daug „triukšmo“. Gal reiktų rinktis ramesnes spalvas – gali būti ryškios, bet svarbu, kad nebūtų margumyno ar blizgučių.

Galima rinktis kostiumėlius, nes ne visos merginos mėgsta sukneles. Galima rinktis net trijų dalių kostiumėlį. Dažnai lyginu išleistuves šiek tiek su darbo vakarėliu, nes turime laikytis šiokių tokių taisyklių ir nesirengti vakarėlio drabužiais.

– O kas visai netiktų? Ką apsirengę tikrai prašautume? Ko reiktų vengti išleistuvių vakarui?

– Suknelės, kurios yra labai trumpos ir su labai gilia iškirpte, kurios atrodo kaip vakarėlio suknelės. Tokia suknelė yra labai graži, bet netinkama išleistuvėms. Nebent oficialiai daliai norite užsidėti švarkelį – tada gerai. O vakarinei daliai jau galite jį nusimesti.

Bateliai taip pat labai svarbu. Dažnai merginos išsipuošia ir užsideda aukštus kulnus. Turime galvoti, ar mums su jais bus patogu, ar paeisime. Oficialiai daliai juos galime užsidėti, o vakarinei daliai – pasiimti kažką patogesnio. Visada reikia galvoti ne tik apie grožį, bet ir apie patogumą.

Pagalvoti taip pat reiktų ir apie šventės lokaciją – pažiūrėti, kokie bus orai. Jeigu bus vėsu – pasiimti švarkelį. Taip pat – atsižvelgti į figūros tipą, asmenybę. Dažnai mamos ar draugės įkalba pasirinkti tai, ko pati nesirinktum – tai irgi labai svarbu. Nereiktų stengtis kažko kopijuoti ir atkartoti, pavyzdžiui, Holivudo aktorių raudonojo kilimo suknelių. Reikia nepamiršti savęs, gerai jaustis ir stengtis, kad liktų malonus prisiminimas apie tą vakarą.