„Norfa“: darbo įrankių, buitinės technikos ir elektronikos prekių asortimentui diriguoja pirkėjas

Jis akcentuoja, kad „Norfa“ neturi, pavyzdžiui, darbo įrankių privataus prekių ženklo, o siūlo INGCO gaminius. Šios Kinijos kompanijos gaminiai parduodami net 180 šalių. Kompanija veikdama su šūkiu „Make the World in Your Hands“ (liet. „Kurk pasaulį savo rankomis“) pati projektuoja ir gamina labai platų elektrinių, akumuliatorinių ir mechaninių įrankių asortimentą naudodama profesionaliems gaminiams būdingas medžiagas ir mazgus, pvz., kokybiškus plastikus, metalines pavarų dėžes, ličio baterijas ir t. t. Naudotojai savo atsiliepimuose dažnai nurodo, kad tai puiki ir patikima alternatyva namų meistrams, kuriems svarbus profesionalumas, bet riboja biudžetas.

Darbo įrankiai: subalansuota namų meistrui, bet perka ir profesionalai

„Joks kitas mažmeninės prekybos maisto prekių tinklas Lietuvoje šio pasaulyje jau užsirekomendavusio bei ypač platų įrankių asortimentą ir namų meistrui, ir profesionalui siūlančio gamintojo įrankių didelio pasirinkimo nesiūlo. „Norfos“ pirkėjas randa per 100 INGCO gaminių, kurie atrinkti atsižvelgiant į klientų poreikius ir pageidavimus bei analizuojamas pirkimo tendencijas: nuo žirklių ar atsuktuvų su antgaliais rinkinio iki įvairių elektrinių ir akumuliatorinių įrankių, – pasakojo E. Kaliačius. – Šiuos įrankius jau įvertino ne tik namų meistrai, bet ir šios srities profesionalai. Iš tiesų kompanija ir akcentuoja, kad gamina už įrankių kainą namų meistrui, nors jie tinka ir profesionalams, kurie įrankius naudoja nepalyginamai intensyviau.“

Dainius Dundulis, 160 parduotuvių Lietuvoje turinčios UAB „Norfos mažmena“ valdybos pirmininkas ir gamybos bei logistikos UAB „Rivona“ generalinis direktorius, primena: nors INGCO įrankių kaina labai konkurencinga už siūlomą kokybę, bet „Norfa“ ir jiems kaskart siūlo nuolaidų akcijų, kada įvairius įrankius galima nusipirkti su 35–50 proc. nuolaida.

Jei prekės ženklas svarbu – „Norfa“ siūlo sprendimą

Tačiau jei pirkėjui vis tik svarbus prekės ženklas, kurio gaminius jis renkasi mieliau, „Norfa“ ir jam siūlo sprendimą.

„Akcijų metu net garsiausių pasaulio kompanijų gaminių „Norfoje“ galima įsigyti už, atrodo, neįtikėtiną kainą. Pavyzdžiui, žinomas aukšto slėgio plovimo įrangos ir dulkių siurblių gamintojas „Kärcher“ mažmeninės prekybos tinklų, tokių kaip „Norfa“, pirkėjams siūlo jo atrinktus modelius už ypatingą kainą – mūsų pirkėjas akcijos metu „Kärcher“ dulkių siurblį gali įsigyti vos už 49,99 Eur. Beje, šių siurblių metai iš metų parduodame tūkstančius, – teigia „Norfos“ prekių grupės vadovas. – Taigi, pirkėjas gauna žinomo prekės ženklo gaminį už ypač konkurencingą kainą. Beje, kaip taisyklė, tokių modelių pirkėjas neras specializuotose parduotuvėse ar net pas gamintojo įgaliotuosius atstovus.“

Anot, E. Kaliačiaus, mažesnių miestelių, kuriuose nėra specializuotų buitinės technikos ir elektronikos parduotuvių, o veikia tik „Norfa“, toks pasiūlymas ypač patrauklus, nes jie taip pat gali įsigyti ir žinomų prekės ženklų gaminių, ir išsirinkti kitų darbo įrankių, kurių platų asortimentą siekiama palaikyti net mažiausiose „Norfos“ parduotuvėse.

„Taikomės prie vyraujančios tendencijos: nedidelių miestų bei miestelių gyventojai „Norfoje“ vis dažniau renkasi įvairius darbo įrankius, buitinės technikos ir elektronikos gaminius. Pavyzdžiui, iš darbo įrankių ypač didelę paklausą turi atsuktuvų ir galvučių, grąžtų rinkiniai, o ne pavieniai įrankiai. Beje, jei kiti mažmeninės prekybos tinklai savo mažose parduotuvėse minėtų grupių prekių siūlo vos kelias ar visai neturi, tai „Norfos“ pirkėjas net mažiausioje parduotuvėje ras gana platų būtiniausių įrankių ir populiariausių prietaisų asortimentą“, – analizavo rinką „Norfos“ prekių grupės vadovas.

Darbo įrankių paklausa „Norfos“ parduotuvėse per 2022–2024 m. paaugo 15 proc.

Perka ir kainos bei kokybės santykį, ir prekės ženklą

Jis akcentuoja, kad „Norfa“ iš kitų šalies maisto produktų mažmeninės prekybos tinklų išsiskiria ir buitinės technikos bei elektronikos prekių įvairove – nuo virtuvės prietaisų iki asmens priežiūros priemonių, nuo elektros lemputės iki sudėtingo elektronikos prietaiso. Pirkėjams siūlomas platus privataus prekės ženklo ONEX asortimentas – nuo elektrinio virdulio ar karšto oro gruzdintuvės iki plaukų tiesintuvo ar irigatoriaus dantų higienai, o taip pat Europos gamintojų „Esperanza“ ir „Bomann“ ar „Clatronic“ prekių.

„Šių gamintojų prietaisai kokybe nenusileidžia ir geriau žinomiems prekės ženklams. Tai įrodo retai sulaukiami pirkėjų kreipimaisi dėl įsigytų gaminių kokybės, – teigė E. Kaliačius. – Tad drąsiai galima teigti, kad minėtų gamintojų prekių kainos ir kokybės santykis atitinka pirkėjų lūkesčius.“

Tiesa, vėlgi, ieškantiems ne tiesiog funkcionalaus ir patikimo prietaiso, bet dar ir geriau žinomo prekės ženklo ar kitokio dizaino, „Norfos“ pirkėjas gali rinktis gerai žinomo gamintojo „Tefal“ gaminius taip pat ypač patraukliomis kainomis.

„Kaip ir darbo įrankių, taip ir buitinės technikos asortimente mums diriguoja klientas – tenkindami jo kintančius poreikius atrenkame prekes, kurios geriausiai atitinka paklausos tendencijas, – teigė „Norfos“ vadovas. – Pavyzdžiui, padidėjus virdulių, sumuštinių keptuvių, kraujospūdžio matuoklių, barzdaskučių, plaukų kirpimo mašinėlių paklausai jų asortimentą plėtėme. Tai matydami į „Norfą“ kreipiasi ir patys prekės ženklų atstovai siūlydami savo gaminius. Beje, ypač daug darbo įrankių, buitinių prietaisų ir elektronikos gaminių nuperkama prieš šventes – akivaizdu, kad jie tampa praktiška dovana.“

Per 2022–2024 m. buitinės technikos paklausa „Norfos“ parduotuvėse augo daugiau kaip 30 proc.

Pamiršai pelę – čia ją „pagausi“ visuomet

E. Kaliačius išskiria ir „Norfos“ pirkėjams siūlomą elektronikos bei kompiuterinės technikos asortimentą. Anot jo, tai taip pat svarbu daugeliui pirkėjų, kad jiems nereikėtų ieškoti populiariausių šios grupės prekių gaištan laiką ir lakstant po kitas parduotuves.

„Matome, kad ypač vasarą didėja kompiuterinių pelių, klaviatūrų, išorinių baterijų, telefonų kroviklių ir atitinkamų laidų pirkimas. Matyt, žmonės išvyksta atostogauti, bet juos pamiršta pasiimti ar nusprendžia darbostogauti patogiau. Užėję apsipirkti maisto į „Norfą“ čia jie randa sprendimą ir savo užmaršumui „gydyti“, – teigė „Norfos“ prekių grupės vadovas. – Pavasarį šokteli garso kolonėlių ar sistemų paklausa. Matyt, žmonės važiuoja į sodybas, gamtą ir nori patenkinti poreikį kokybiškai muzikai.“

Anot D. Dundulio, „Norfa“ padeda išspręsti ne tik poreikį maisto produktams, bet ir siūlo platų kokybiškų įvairių darbo įrankių, buitinės technikos ir elektronikos prietaisų asortimentą ypač konkurencingomis kainomis.

„Mūsų tikslas – pirkėjui pasiūlyti jo įvairius poreikius tenkinančius sprendimus: nuo pieno iki belaidės garso kolonėlės. Šiandieninis pirkėjas labai vertina patogumą, taupo laiką – šiuos siekius mes ir padedame įgyvendinti – jam pateikti tai, ko dažniausiai prireikia. Ir labai svarbu, kad pirkėjai vertina mūsų siūlomą kokybę už sąžiningą kainą“, – reziumavo „Norfos“ vadovas.

Bendrovės „Norfos mažmena“ pardavimo pajamos pernai, palyginti su 2023 m., augo daugiau kaip 10,5 proc. ir pasiekė 866,1 mln. Eur. 160 parduotuvių valdantis vienas didžiausių Lietuvos mažmeninių tinklų panašų ar kiek didesnį augimą išlaiko keletą pastarųjų metų.