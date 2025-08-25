„Norfa“: duonos valgytojų nemažėja, kai atliepi jų diktuojamas rinkos tendencijas

Dėl siekio išlaikyti asortimentą, geriausiai patenkinti Lietuvos pirkėjų paklausą ir pasiūlyti duonos gaminių konkurencingomis kainomis, dar 2018 m. vasarą Kėdainiuose esančiame „Rivonos“ kulinarijos ir konditerijos padalinyje, investavus per 5 mln. Eur, buvo atidaryta automatizuota duonos kepykla. Ji iki šiol yra viena moderniausių šalyje. Per valandą čia iškepama apie tona duonos. Kepykla yra greta centrinių „Norfos“ logistikos sandėlių, todėl ką tik iškepta, galima sakyti dar šilta, duona ir kita kepyklos produkcija – iš viso apie dvi dešimtys rūšių – paskirstoma ir išvežama į visas 160 „Norfos“ parduotuvių.
Konditerijos pardavimai šoktelėjo dešimtimis procentų
„Nuolat analizuojame Lietuvos pirkėjų poreikius. Planuojame, kad siekdami juos dar geriau tenkinti, plėsime konditerijos gaminių asortimentą, o dalį jų pradėsime vežti iš užsienio gamintojų“, – planais, kaip atliepti kintančius ir augančius pirkėjų poreikius, dalinosi „Norfos“ ir „Rivonos“ vadovas.
Anot jo, konditerijos gaminių paklausa keliasdešimt procentų šoktelėjo, kai pernai rugsėjį buvo pradėta ir iki šiol tęsiama akcija: kiekvieną pirmadienį visą dieną visose parduotuvėse „Norfa“ tortai ir plokštainiai išparduodami su 50 proc. nuolaida. Akcijos rezultatų yra ir daugiau: gerokai sumažėjo šios prekių kategorijos nurašymai, pirkėjai turi galimybę gerokai pigiau įsigyti ir paragauti brangesnių gaminių, o tai lemia, kad jie „atranda“ bei įsigyja prabangesnių gaminių ir be nuolaidos. Kitai pirkėjų grupei aktualu žinoti, kad pirmadienį ištuštėjusias konditerijos lentynas nuo antradienio keičia ką tik iškepti šviežiausi gaminiai.
„Šviežumo veiksnys svarbus ne tik šioje prekių grupėje. Jį pirkėjas jau įvertino pasirinkdamas „Norfos“ siūlomą šviežiausią mėsą, šviežius vaisius bei daržoves, kurioms pirmadieniais taip pat taikoma analogiška akcija, o nuo antradienio siūlomas naujas asortimentas“, – teigė D. Dundulis.
Duonos valgytojų skoniai keičiasi
„Rivonos“ kepykla išsiskiria tuo, kad duona čia tebegaminami tradiciniu būdu iš natūralaus raugo, kuris kildinamas tris paras. Čia nenaudojami, kaip daugelyje kitų kepyklų, mišiniai, iš kurių, siekiant pagreitinti gamybos procesą, duona maišoma ir kepama čia pat.
„Mūsų prekės ženklo „Duončiaus“ duona ir jos gaminiai tebėra kepami tradiciniu būdu. Iš naujausių šios linijos gaminių pirkėjai jau įvertino pusryčių batoną ir sumuštinių duoną, o taip pat gaminius su grūdais ir alyvuogių aliejumi. Beje, tokią duoną pirkėjas Lietuvoje gali nusipirkti tik „Norfos“ parduotuvėse, nes ji kepama tik mūsų kepykloje“, – pasakojo Irina Černiajeva, „Norfos“ prekių grupės vadovė.
Tarp naujovių ji mini ir be pridėtinio cukraus pagal naują technologiją kepamą duoną. Sveikatai palankesnio maisto paklausa nuolat auga ir „Norfa“ siekia kuo geriau atliepti šią paklausą. Ypač ši tendencija, anot I. Černiajevos, ryški tarp jaunesnės kartos pirkėjų, kuriems sveikesnis gyvenimo būdas tampa kasdienybe.
Asortimentą plečia ir mažieji kepėjai
„Konditerijos gaminių asortimentą taip pat nuolat atnaujiname, pasiūlome naujų produktų. Tačiau klasikiniai kepiniai visuomet išlieka perkamiausių viršūnėse – tai „Medaus tortas“, „Napoleonas“, „Jaunystė“, įvairūs jogurtiniai tortai, – paklausos niuansais dalinosi „Norfos“ prekių grupės vadovė. – Didelė dalis pirkėjų mėgsta ir „Rivonos“ konditerijos ceche gaminamus saldumynus su varške, kuri atkeliauja iš mūsų pieninės. Konditerijos kepiniai su varške šios prekių grupės pardavimuose sudaro net apie 20 proc.“
„Norfos“ parduotuvėse pirkėjas randa ne tik šalies didžiųjų duonos kepėjų produkcijos, bet ir regioninių mažų kepyklėlių. Beveik nuo veiklos pradžios siūlo tris dešimtmečius konditerijos gaminius ir saldumynus gaminančios UAB „Sonverta“ produkciją, kurios klasikiniai gaminiai, pvz. „Karališkas“ ir „Ambasadorių“ tortai, „Kuršėnų vyniotinis“, ilgus metus išlaiko pirkėjų populiarumą. Anot I. Černiajevos, „Sonverta“ nuolat reaguoja į besikeičiančius vartotojų poreikius, tendencijas, koreguoja ir tobulina savo gaminių receptus. „Norfos“ pirkėjai taip pat mėgsta „Klaipėdos duonos“, „Verbūnų duonos“, „Joniškio duonos“ gaminius.
„Norfos“ pirkėjas – ištikimas duonos valgytojas
D. Dundulis atkreipia dėmesį, kad Lietuvoje duonos kepėjų situacija yra sudėtinga. Mat mes įpratę valgyti šviežią tradiciškai keptą duoną, kurios galiojimas vos 5–10 dienų, o Vakaruose siūloma daug duonos gaminių, kurių galiojimas – mėnesiai. Tai lemia, kad nemažai duonos nespėjama parduoti iki galiojimo termino pabaigos, tokia duona perduodama labdaros organizacijoms.
„Mūsų mažmeninės prekybos tinklas yra vienintelis šalyje, kuris labdarą organizuoja regioniniu principu ir ją perduoda net 17 įvairiuose šalies rajonuose veikiančioms labdaros organizacijoms. Manau, kad būtų nelogiška besibaigiančio galiojimo produktus suvežti, pavyzdžiui, į Vilnių ar mūsų centrinį logistikos sandėlį Kėdainiuose, o po to vėl gabenti į atokiausius šalies kampelius. Labdara jos laukiančius asmenis turi pasiekti trumpiausiu ir greičiausiu keliu“, – teigė D. Dundulis.
Jis džiaugiasi, kad „Norfos“ pirkėjas – ištikimas duonos ir jos gaminių valgytojas.
„Mūsų parduotuvėse bendra duonos paklausa nemažėja, nors statistika teigia, kad duonos pardavimai Lietuvoje menksta. Tiesa, lygindami pastarųjų metų duomenis matome, kad paklausa keičiasi: juodos duonos perkama mažiau, tačiau auga šviesios ir sumuštinių duonos pardavimai, pirkėjai atranda ir pamėgsta naują produkciją, pavyzdžiui, duoną su grūdais ar įvairiomis sėklomis, mūsų originalią su alyvuogių aliejumi“, – Lietuvos duonos valgytojų tendencijas apibendrino „Norfos“ vadovas.
