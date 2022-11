Ruošiatės vestuvėms vasarą? Pradėkite puoselėti kūną jau dabar

Likus bent pusmečiui aptarkite su savo plaukų meistru, kaip turėtų atrodyti plaukai tą ypatingą dieną. Jei planuojate iš šviesiaplaukės virsti brunete ar dar kitaip pakeisti plaukų spalvą, o gal užsiauginti ilgesnę plaukų kasą, tam reikės laiko. Plaukų dažymas nėra paprastas ir greitas procesas, dažnai reikia ne vieno apsilankymo pas koloristą, kad plaukai atrodytų kaip svajojama.

Ar akinanti šypsena jūsų sąraše? Viena dantų balinimo procedūra kabinete retai padeda pasiekti norimą baltumą. Skirkite laiko ir šiam procesui. Nepamirškite prieš balinimą atlikti profesionalios burnos higienos, kurios metu pašalinami dantų akmenys, kietosios ir minkštosios apnašos. Stengtis verta – lygaus ir šviesaus atspalvio dantys ypač išryškėja apsivilkus skaisčiai baltą suknelę.

Antakiai įrėmina ne tik akis, bet ir visą veidą. Neskirti jiems visai dėmesio būtų klaidinga. Drastiškų sprendimų nesiimkite likus kelioms dienoms iki procedūros, ypač, jei galvojate apie plaukelių šalinimą vašku. Sudirgusi po depiliacijos oda arba alergija nei papuoš, nei pakels nuotaiką. Jei antakių tankumu negalite pasigirti, pagalvokite apie mikropigmentaciją. Tai populiari procedūra, pamėgta moterų, kurios nori ilgam laikui nebesikamuoti prieš veidrodį vis užpildant tarpelius antakiuose. Po mikropigmentacijos antakiai pirmiausia turi sugyti, o po 4–6 savaičių reikia atlikti korekciją.

Odos priežiūra svarbi ne tik prieš svarbias šventes. Tai didžiausias mūsų organas ir apsauga nuo aplinkos veiksnių. Odai tenka daug ištverti, todėl ją lepinti reikia kasdien. Planuojama asmeninė šventė tegul būna pretekstas užsirašyti pas dermatologą ir geriau susipažinti su oda. Gydytojas geriausiai padės nustatyti odos problemas ir kaip jas spręsti. Vien priežiūros rutinos gali nepakakti. Tikėtina, jei susiduria su odos raudoniu, akne, išsausėjimu, reikės koreguoti gyvenimo būdą, mitybą. Daugelį uždegiminių būklių, įskaitant egzemą, psoriazę, bent iš dalies gali sukelti stresas, kurio planuojant didelę šventę sunku išvengti.

Prižiūrėdamos veidą nepamirškite kaklo ir dekoltė. Tai dažnai apleidžiamos sritys. Praleista priežiūra greitai pasimatys – kaklas ir dekoltė gali išduoti ankstyvus senėjimo požymius. Kaklo ir krūtinės oda yra kitokios struktūros nei veido ar kūno oda, ji gležnesnė. Norite išsaugoti jaunatvišką odos išvaizdą – rūpinkitės oda nuo veido iki dekoltė.

Švari ir lygi oda – tai siekiamybė. Nepageidaujami plaukeliai neturi trukdyti džiaugtis aksomine oda. Plaukų šalinimą lazeriu verta susiplanuoti iš anksto, kad per vestuves ir medaus mėnesį netektų sukti galvos. Lazerinė depiliacija sutaupys laiko ir pinigų ilguoju laikotarpiu, nes atlikusios 8–12 procedūrų kursą neteksite net iki 95 proc. nepageidaujamų plaukelių. Plaukus šalinti lazeriu galite ne tik nuo populiariausių zonų – kojų ir pažastų –, bet ir bikinio srities, rankų ir veido. Tai greita ir efektyvi procedūra taupančioms savo laiką. Daugelį procedūrų galite atlikti per pietų pertrauką ir grįžti iškart į darbą. Plaukų šalinimas veido srityje trunka vos kelias sekundes, pažastų – apie tris minutes, pilna kojų depiliacija – iki pusvalandžio. Galite būti ramios – procedūra yra komfortiška, jei atliekama moderniu lazeriu, kuris turi integruotą odos vėsinimo sistemą. Staigūs lazerio spindulių pliūpsniai pakeliami, nes oda vėsinama. Kodėl lazerinę depiliaciją reikėtų planuoti iš anksto, prieš gerą pusmetį? Nes prireiks 8–12 procedūrų, kurios atliekamos kas 4–8 savaites. Pradėkite dabar ir atėjus vasarai vienu rūpesčiu bus mažiau. Lazerinė depiliacija dovanos ilgalaikį efektą. Plaukai per kursą pašalinami ilgam laikui. Tereikia grįžti palaikomosios procedūros kas pusę metų arba kartą per metus.

Į pasiruošimo procesą žvelkite kaip į nuotykį. Geriau pažinsite save, sužinosite naujų dalykų apie odą, kūną. Grožio puoselėjimas padeda geriau jaustis ir atsipalaiduoti. O to laukiant svarbiai asmeninei šventei tikrai reikia.