Vidinio laikrodžio paslaptis: sužinokite, kada geriausias laikas seksui, pastoti, sportui ar meilei

Turbūt pastebėjote, kad per dieną būna kelios valandos, kai trykšte trykštate energija arba, priešingai, tampate vangi ir puodeliu stiprios juodos kavos mėginate vaduotis nuo snaudulio ir žiovulio. Tam tikru paros metu medžiagų apykaita būna spartesnė nei įprastai, o skausmas pakeliamas lengviau. Kada valgyti, kad maistas „neitų į kūną“, kada geriausias laikas seksui, vizitui pas odontologą, sportui, meilei, pastojimui – viskam yra tinkamiausios jūsų biologinio laikrodžio valandos. Susipažinkite, kaip jis tiksi... Pasak specialistų, deramai „sustyguotas“ biologinis laikrodis duoda puikių rezultatų ir net padeda įveikti begalę negalavimų.

Specialistai sako, kad valgyti reikėtų tomis valandomis, kai kūnas aktyviausiai degina riebalus. Norite tapti lieknesnė? Kruopščiai vadovaukitės šiuo principu ir po savaitės kitos galėsite matuotis bent dydžiu mažesnį sijonėlį.

6–7 val.

Laikas seksui ir grožio procedūroms

Neverta atsisakyti rytinių glamonių ir taupyti pačias maloniausias poilsio akimirkas, nes daug ką prarasite. Ištirta, kad ankstyvą rytmetį kūnas jautriausiai reaguoja į prisilietimus ir švelnumą, o moterys, kurios mylisi šią valandą, dažniau patiria orgazmą, nes visi pojūčiai būna stipresni. Nieko nuostabaus – tokiu metu pats lytinių hormonų estrogeno ir testosterono pikas. Pastarieji ir kursto aistrą bei didina sekso teikiamą malonumą.

Tad jei nepatingėsite prabusti pusvalandžiu anksčiau ir atsiduoti kūniškiems malonumams, nušausite du zuikius: seksas atstos rytinę mankštą ir paskatins išsiskirti geros nuotaikos hormonus.

Be to, ankstyvą rytą būna didžiausias kosmetikos poveikis. Išsimaudžiusi po kontrastiniu dušu, nepamirškite veido patepti serumu ar maitinamuoju kremu – geriausiai įsigeria į odą.

Vos pramerkusi akis, neskubėkite prie laikraščio ir puodelio kavos, o pasimankštinkite ir išgerkite stiklinę šaukšteliu obuolių acto ar citrinos sultimis parūgštinto vandens – suaktyvės virškinamojo trakto veikla, greičiau pasišalins per naktį susikaupę toksinai ir šlakai.

8–9 val.

Puikus metas pusryčiauti

Kodėl būtent dabar? Šiuo metu medžiagų apykaita pasiekusi patį aktyvumo apogėjų. Su maistu gautos kalorijos akimirksniu paverčiamos energija ir nėra ko baimintis, kad „nusės“ ant šlaunų, pilvo ar sėdmenų. Sveikos mitybos specialistai pataria per pusryčius valgyti dribsnius su liesu jogurtu ar šviežius vaisius. Jogurtas su gyvosiomis bakterijomis gerina virškinimą, o vaisiai suteikia riebalus tirpdančio vitamino C.

Gera žinia ir smaližėms. Šią valandą galite pasilepinti mėgstamais skanėstais, net jei laikotės dietos. Kalorijos, gautos iš pyragėlio ar šokolado, bus kaipmat sudegintos, nes rytą organizmui reikia daugiausia energijos. Aišku, geriau jos gauti iš sveikųjų angliavandenių!

9–11 val.

Esame darbingiausi

Jei turite darbo, kuriam reikia būti dėmesio ir kūrybingumo, pats metas sėsti prie kompiuterio ar darbo stalo. Nereikšmingus pokalbius su kolege prie kavos puodelio atidėkite vėlesniam laikui, kai norėsis atsipūsti. Mat šią valandą gebėjimas susikaupti didžiausias, o smegenys net trissyk greičiau nei įprastai priima informaciją. Ką rytą padarysite per kelias valandas, popiet tam pačiam darbui sugaišite dvigubai daugiau laiko.

Tarp devintos ir vienuoliktos valandos ryto esame atspariausi stresui, todėl palankus metas deryboms, svarbiems susitikimams ir pan.

11–11.15 val.

Laikas atsikvėpti ir užkąsti

Nuo vienuoliktos valandos gliukozės kiekis kraujyje ima mažėti, todėl pajuntame lengvą alkį. Daugeliui dar nesulaukus vidudienio pilvas pradeda groti maršą. Tik nelėkite į artimiausią kioskelį šokolado. Skrandžio „aliarmą“ puikiai numalšins obuolys, pomidoras su griežinėliu mocarelos. Priešpiečiai reikalingi ne šiaip sau – jei šiuo metu lengvai užkrimsite ko nors sveiko ir naudingo, per pietus nepersivalgysite. Be to, valgant po nedaug ir dažnai, medžiagų apykaita išlieka aktyvi.

Vos pajutus lengvą skrandžio maudimą (kai jis pradeda „reikalauti“ maisto), penkiolikai minučių suaktyvėja trumpoji atmintis. Tai ypač aktualu tiems, kurių darbas susijęs skaičiais. Jei vakar nesisekė baigti buhalterinės apskaitos, nieko nelaukusi kibkite skaičiuoti būtent dabar – per tas keliolika minučių lengviausia atlikti sudėtingas matematines ar logines užduotis.

13–14 val.

Žengte marš prie pietų stalo!

Šią valandą beprasmiška pradėti naują darbą – darbingumas būna sumažėjęs net dvidešimčia procentų. Be to, mintys vis dažniau sukasi apie gardų kepsnį ar kitokius valgius. Taip yra todėl, kad apie tryliktą valandą skrandis išskiria maksimalų maistui virškinti reikalingų sulčių kiekį ir yra pasirengęs „darbui“. Tad pietūs turėtų būti sočiausi, galite rinktis sunkiau ir ilgiau virškinamus patiekalus. Puikiai tiks jautiena, vištiena ar kepta žuvis su daržovėmis – sotu ir naudingų baltymų per akis.

Po pietų neskubėkite atgal į darbą. Jei bent dešimt ar penkiolika minučių pasivaikščiosite, kepsnys pilve „susikratys“ ir darbo vietoje nesinorės sudėti bluosto. Be to, vaikštinėjant gerėja medžiagų apykaita ir sparčiau dega kalorijos. Nesigraužkite, kad laukia nebaigtų reikalų, šūsnis dokumentų. 14 valanda – kritinis laikas, kai organizmui ypač reikia poilsio, nes energijos ir darbingumas būna labai sumažėjęs. Nors jaučiate nuovargį, užuot gėrusi stiprią kavą, dešimčiai minučių nusnūskite, pamedituokite ar pabūkite gryname ore.

15 –17 val.

Vizitas pas gydytoją

Neprisiruošiate nueiti pas odontologą, nes paniškai bijote dantų gręžimo? Dabar pat tai padarykite, nes šis laikas tinkamas nemalonioms grožio ar sveikatos procedūroms (depiliacijai, veido valymui, dantų taisymui ir pan.). Ištirta, kad tarp tryliktos ir septynioliktos valandos organizmas būna atspariausias skausmui, nes išsiskiria daugiausia hormono endorfino, kuris natūraliai slopina skausmą ir nuteikia euforiškai.

Be to, 15–17 valandomis geriausiai veikia ilgoji atmintis, dvigubai daugiau įsimenama informacijos – geras laikas krimsti mokslus.

17–18 val.

Į sporto klubą!

Gyvybinių jėgų antplūdis, suaktyvėja kraujotaka, o raumenys ima dirbti net 30 proc. aktyviau nei iki vidurdienio. Jei trokštate atsikratyti nereikalingų kilogramų, į sporto klubą traukite nuo 17 valandos. Šiuo dienos metu veiksmingiausios jėgos treniruotės (mankštinkitės su treniruokliais, svarmenimis, minkite dviračio pedalus, plaukiokite).

17–18 valandą organizmas pasiekia fizinių galimybių ribą, širdis perpumpuoja 10 procentų daugiau kraujo, raumenys gauna daugiau deguonies ir yra pasirengę našiau dirbti. Sportuodama šią valandą pasieksite maksimaliausių rezultatų.

18–20 val.

Paskutinė vakarienė

Daugelis dietologų siūlo vakarieniauti iki aštuonioliktos valandos ne be reikalo. Tai geriausias laikas paskutiniam rimtam valgymui. Jei atsisakytumėte įpročio iki soties prisikimšti po šeštos valandos vakaro, svoris imtų kristi be jokių dietų. Nuo devynioliktos valandos ima lėtėti medžiagų apykaita, prasčiau virškinamas ir pasisavinamas maistas. Jei namo grįžtate vėliau, vakarienei rinkitės lengvesnius produktus, turinčius baltymų arba ląstelienos. Valgykite košių, liesos troškintos vištienos su daržovėmis ir pan. O jei kamuoja nemiga, tiks ir makaronų porcija (tik be riebaus padažo!) – angliavandeniai ramina ir malšina stresą.

Norėdama išsirinkti naujus kvepalus, po darbo traukite tiesiai į parfumerijos parduotuvę. Aštuonioliktą valandą uoslė būna jautriausia, nes suaktyvėja antinksčių veikla ir gaminasi daugiau kortizono – hormono, aštrinančio uoslės ir skonio receptorius.

Dvidešimtą valandą sustiprėja vaistų poveikis – ypač tinkamas laikas gerti antibiotikus. Tačiau reikėtų vengti alkoholio, nes jis greičiau nei kitomis valandomis „trenkia į galvą“.

21–22 val.

Lengviausia pastoti

Paklausite, kodėl? Ogi todėl, kad maždaug šiuo metu kiaušinėlis atsiskiria nuo kiaušidės. Be to, atsipalaiduoja raumenys, taip pat ir gimdos. Spermatozoidams didesnė tikimybė susijungti su kiaušialąste, o zigota (po apvaisinimo susidariusi diploidinė ląstelė, iš kurios ima vystytis naujas organizmas) lengviau įsitvirtina ten, kur reikia. Šiomis valandomis streso hormonų būna mažiausiai, medžiagų apykaita rami.

23–24 val.

Maudynės vonioje

Vienuoliktą valandą vakaro pagulėkite vonioje su jūros druska, eukaliptų ar levandų aromatiniais aliejais. Druska puikiai atgaivina, nuramina ir valo nualintą odą, dargi ją stangrina ir lygina. Dienos pabaiga būtų nuostabiausia, jei po tokios palaimingos procedūros išgertumėte ne taurę vyno ar alaus, o puodelį žolelių arbatos (pavyzdžiui, melisų) su medumi.

Stenkitės atsigulti iki vidurnakčio. Miegant atsinaujina viso organizmo, taip pat ir odos, ląstelės. Miegas – geriausias grožio ir sveikatos eliksyras.

Ir… paskutinis patarimas: kad regėtumėte rožinius sapnus, išvėdinkite kambarį. O jau tada atsipalaiduokite ir… saldžių sapnų!

02–07 val.

Jei naktį tektų vairuoti, būkite atidi, nes apie antrą nakties reakcija būna labai sulėtėjusi, sunkiau sutelkti dėmesį. Taip pat padidėja organizmo jautrumas šalčiui, apie trečią nakties sumažėja miego hormono melatonino koncentracija.

Kaip veikia biologinis laikrodis

Anot naujausių mokslininkų tyrimų, kiekvieno mūsų biologinis laikrodis sudarytas iš maždaug 20 tūkstančių laiką fiksuojančių ir nusakančių ląstelių. Jos sudaro sudėtingą ląstelių grupių tinklą ir kiekviena siunčia tam tikrus impulsus, į kuriuos reaguoja mūsų organizmas. Tai lemia hormonų išsiskyrimą, lėtesnę ar aktyvesnę organų veiklą ir pan.

Tarkim, atsidūrus kitoje laiko juostoje, organizmui reikia paros, kad prisitaikytų. Per tiek laiko atsakingosios ląstelės sureguliuoja mūsų biologinį laikrodį, kad vėl būtume darbingi ir gerai jaustumėmės.

Mokslininkų teigimu, žmonės, kurie gyvena nepaisydami biologinio laikrodžio ritmo, dirba naktimis ir pan., dažniau turi sveikatos problemų. Gal išties verta pamėginti gyventi pagal vidinį laikrodį?