Avių antpuolis: Vokietijoje gyvūnų banda užvaldė prekybos centrą

Bavarijoje prekybos centro pirkėjai išvydo netikėtą reginį: apie 50 avių staiga pralėkė per prekybos salę ieškodamos maisto. Gyvūnai atklydo iš netoliese esančio lauko ir patraukė tiesiai link parduotuvės įėjimo, priblokšdami pirkėjus.
Šio incidento vaizdo įrašas greitai išplito socialiniuose tinkluose. Vaizdo įraše matyti, kaip avių banda užtikrintai įbėga į parduotuvę.
Avys ten užtruko maždaug 20 minučių ir nerodė jokių ženklų, kad ketina išeiti, nepaisant darbuotojų ir klientų bandymų nukreipti jas atgal į gatvę.
Žmonės beldė į prekystalius, bandydami nukreipti gyvūnus link išėjimo, tačiau atrodė, kad jie turėjo kitų planų.
Pasak ZDF televizijos, parduotuvėje kilo tikras chaosas: buteliai ir maisto produktai krito ant grindų, o kai kuriems klientams net teko šokinėti ant kasų, kad išvengtų kontakto su neramiais „svečiais“. Manoma, kad avys atsiskyrė nuo maždaug 500 gyvūnų bandos.
Kai avys pagaliau nusprendė grįžti į bandą, jos greitai išbėgo iš parduotuvės, palikdamos nemažai pėdsakų, įskaitant mėšlą. Piemuo užsiminė, kad gyvūnai galėjo supainioti kliento krepšį su maisto maišu ir tai nuvedė juos į prekybos centrą.
Gyvūnai ne tik išvengė sankcijų, bet ir gavo metų maisto atsargas kaip padėką už viešumą, kurią prekybos centras gavo po jų neįprasto apsilankymo.
