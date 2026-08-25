4,5 metro ilgio pitonui atlikta unikali procedūra: pasaulyje tokio atvejo dar nebuvo

50 kilogramų sveriantis tinklinis pitonas, pavadintas Holivudo žvaigždės Jodie Foster garbei, neseniai atšventė 23-iąjį gimtadienį ir gyvena Česterio zoologijos sode.
Prižiūrėtojai pirmą kartą sunerimo dėl jos sveikatos pastebėję, kad gyvatė ėmė mažiau ėsti ir daugiau laiko nejudėdama praleisti savo aptvare.
Jai buvo diagnozuota fibrosarkoma – piktybinis žandikaulio navikas. Jis buvo pašalintas chirurginiu būdu, tačiau vėliau atsinaujino ir pradėjo plisti į žandikaulio kaulą.
Gyvatei iškilus pavojui gyvybei, nuspręsta taikyti elektrochemoterapiją. Praėjus keliems mėnesiams po procedūros, Jodie vėl normaliai ėda ir, kaip teigia zoologijos sodo darbuotojai, grįžo prie sau įprasto gyvenimo būdo.
Pitonai gali itin plačiai išsižioti ir praryti grobį, gerokai didesnį už jų galvą. Po operacijos zoologijos sodo darbuotojai stebėjo, ar Jodie vis dar gali be sunkumų pulti grobį, jį sugriebti ir praryti. Paaiškėjo, kad tai jai nesukelia problemų.
Česterio zoologijos sodo veterinarijos specialistas Ianas Ashpole'as pasakojo, kad navikui atsinaujinus situacija tapo itin rimta.
„Kai navikas sugrįžo ir pradėjo ardyti dalį jos žandikaulio kaulo, supratome, kad vien dar vienos operacijos tikriausiai nepakaks“, – sakė jis.
„Susidūrėme su galimybe ją prarasti, nes dėl naviko jai darėsi vis sunkiau ėsti. Todėl kartu su vėžio specialistais pradėjome svarstyti, ar elektrochemoterapiją būtų galima pritaikyti gyvatei. Kiek mums žinoma, tai pirmas kartas, kai toks gydymas buvo panaudotas gyvatei“, – pridūrė veterinaras.
Jodie vardas atsirado jai vos atvykus į zoologijos sodą. Darbuotojai pastebėjo, kad jos dokumentuose buvo raidės „JF“ – santrumpa, reiškianti „jauna patelė“ (angl. juvenile female), todėl gyvatė buvo pavadinta aktorės Jodie Foster vardu.
Dėl įspūdingo gyvatės dydžio jai nepakako vieno operacinio stalo. Veterinarams teko sustumti du stalus ir taip suformuoti maždaug dvigulės lovos dydžio platformą.
Jodie buvo užmigdyta savo aptvare ir atsargiai pernešta į zoologijos sodo veterinarijos centrą. Ten jai atlikta maždaug 90 minučių trukusi procedūra.
I. Ashpole'as pirmiausia pašalino naviko masę ir dalį pažeisto žandikaulio kaulo. Po to buvo atlikta elektrochemoterapija, siekiant sunaikinti likusias vėžines ląsteles.
Elektrochemoterapijos metu priešvėžinis vaistas bleomicinas derinamas su tiksliai kontroliuojamais elektriniais impulsais, nukreipiamais tiesiai į naviko vietą. Elektriniai impulsai trumpam padidina vėžinių ląstelių membranų pralaidumą, todėl vaistas gali lengviau patekti į jų vidų ir veikti efektyviau.
Liverpulio universiteto Smulkiųjų gyvūnų klinikinių mokslų departamento specialistas Jose Alvarezas Picornellis teigė, kad tai buvo išskirtinis atvejis.
„Elektrochemoterapija yra besivystantis gydymo metodas, o gyvatei jis buvo pritaikytas pirmą kartą. Šio gydymo sėkmė parodo, kokia svarbi yra specialistų partnerystė. Glaudžiai bendradarbiaudami su Ianu sugebėjome parengti planą, kuris ne tik padėjo Jodie Foster, bet ir suteiks naudingų žinių platesnei veterinarijos bendruomenei“, – sakė jis.
Šią savaitę atliktas galutinis patikrinimas patvirtino, kad Jodie nėra jokių vėžio atsinaujinimo požymių.
J. A. Picornellis pridūrė, kad procedūros detalės bus oficialiai paskelbtos, kad veterinarijos specialistai visame pasaulyje galėtų pasinaudoti įgyta patirtimi ir toliau tobulinti šį gydymo būdą.
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