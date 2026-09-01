 Aplinkosaugininkai pradeda akcijos „Saugom lašišą“ reidus

Aplinkosaugininkai pradeda akcijos „Saugom lašišą“ reidus

2026-09-01 06:59
ELTOS inf.

Aplinkosaugininkai rugsėjo 1-ąją pradeda akcijos „Saugom lašišą“ reidus, kurių metu tikrins, kaip laikomasi lašišų ir šlakių žvejybos reikalavimų. Reidai truks iki lapkričio 20 dienos, pranešė Aplinkos apsaugos departamentas (AAD).

<span>Aplinkosaugininkai pradeda akcijos „Saugom lašišą“ reidus</span>
Aplinkosaugininkai pradeda akcijos „Saugom lašišą“ reidus / Š. Mažeikos / BNS nuotr.

Anot AAD, žuvitakių priežiūra bus vykdoma visoje Lietuvoje, siekiant užtikrinti sąlygas lašišoms ir šlakiams migruoti bei neršti.

„Pareigūnai stebės galimas neteisėtos žvejybos vietas, pasitelks dronus ir termovizorius. Bus tikrinama, ar nenaudojami draudžiami žvejybos būdai ir įrankiai, ar nežvejojama draudžiamose vietose ir neleistinu laikotarpiu“, – pranešime cituojama Gyvosios gamtos apsaugos departamento direktorė Mantė Ramanauskienė.

Aplinkosaugininkai primena, kad nuo rugsėjo 1 d. iki spalio 15 d. visos sugautos lašišos ir šlakiai privalo būti paleisti atgal į vandens telkinį. Paimti šias žuvis žvejai galės pasibaigus nerštui – nuo sausio 1 d. iki balandžio 30 d.

AAD duomenimis, pernai aplinkosaugininkai surengė 207 reidus, kurių metu patikrino 1 847 žvejus mėgėjus ir 14 žvejų verslininkų.

Iš viso buvo nustatyti 129 pažeidimai, o bendra aplinkai padaryta žala siekė 47,5 tūkst. eurų.

Už draudžiamų žvejybos įrankių ar būdų naudojimą gresia 600–1,5 tūkst. eurų bauda ir įrankių konfiskavimas, o neteisėtai sugautą lašišą ar šlakį taikomas 970 eurų žalos atlyginimo įkainis.

Kai kuriais atvejais taip pat gali būti konfiskuotas automobilis, naudotas draudžiamų žvejybos įrankių ir neteisėtai sugautų žuvų gabenimui. 

Šiame straipsnyje:
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