Aplinkosaugininkai tęs miško sodmenų kokybės ir kilmės tikrinimo reidus

Miško atkūrimui ir įveisimui būtina naudoti vietovei genetiškai tinkamą miško dauginamąją medžiagą, kuri savo savybėmis atitinka vietos sąlygas. Tinkami sodmenys užtikrina būsimo miško išlikimą, atsparumą vietinėms klimato sąlygoms bei ligoms.
Pareigūnai spalio mėnesį tikrins miško sodmenų tiekimu rinkai užsiimančių medelynų ir privačių augintojų veiklą, vertindami kaip laikomasi Miško atkūrimo ir jo įveisimo nuostatų. Šie reidai vyko ir šių metų balandį – tuomet patikrinti šeši Valstybinių miškų urėdijos regioniniai padaliniai, o nustatyti nedideli trūkumai buvo pašalinti per patikrinimus arba po jų.
Šių reidų tikslas – užtikrinti, kad po miškų kirtimo būtų tinkamai atkuriami miškai. Pareigūnai prevenciškai atliks reidus ir konsultuos apie miško sodmenų auginimą ir naudojimą pagal teisės aktų reikalavimus.
Miško sodmenys turi būti auginami, parduodami ir naudojami laikantis teisės aktų reikalavimų. Vertindami atitiktį Miško dauginamosios medžiagos nuostatų reikalavimams, pareigūnai tikrins sodmenų kilmę, ženklinimą bei tiekimo rinkai sąlygas. Sodmenys privalo turėti reikiamus sertifikatus ir kilmės dokumentus, kurie užtikrina, kad į rinką patenka tik reikalavimus atitinkantys sodmenys.
Miško sodmenų kokybės vertinimą aplinkosaugininkai atliks vizualiai, pagal nustatytą metodiką: bus tikrinamas sodmenų gyvybingumas, šaknų sistemos išsivystymas, sumedėjimas. Be to, bus vertinama, ar nėra matomų pažeidimų, apžiūrima stiebelio forma, šakotumas. Vienoje sodmenų siuntoje turi būti ne mažiau kaip 95 proc. sodmenų, atitinkančių visus kokybės reikalavimus.
Patarimai perkantiems miško sodmenis
Įsigyjant miško sodmenis, aplinkosaugininkai rekomenduoja:
- rinktis tik registruotus ir sertifikuotus tiekėjus. Tiekėjų sąrašas skelbiamas Valstybinės miškų tarnybos svetainėje;
- pardavėjų reikalauti kilmės dokumentų ir ženklinimo (tai patvirtina sodmenų tinkamumą regionui);
- vizualiai apžiūrėti sodmenis, įsitikinti sodmenų kokybe ir sveikatingumu – ypač atkreipti dėmesį, ar nėra matomų pažeidimų. Pažeidimai gali lemti, kad sodmenys neprigis;
- patikrinti, ar laikytasi tinkamų laikymo ir transportavimo sąlygų. Sodmenys turi būti laikomi ir gabenami taip, kad būtų apsaugoti nuo galimų pažeidimų, išdžiūvimo, saulės spindulių ir nepalankių aplinkos sąlygų.
Daugiau informacijos apie miško dauginamosios medžiagos pasirinkimą ir miško atkūrimą galima rasti Aplinkos apsaugos departamento parengtoje atmintinėje „Miško dauginamoji medžiaga ir miško atkūrimas“.
Jei kyla klausimų, Aplinkos apsaugos departamento specialistai jus pakonsultuos telefonu +370 700 02022 arba el. paštu [email protected].
Aplinkos apsaugos departamento pareigūnai primena, kad apie aplinkos apsaugos pažeidimus galima pranešti skubiosios pagalbos tarnybų telefono numeriu 112. Taip pat užfiksuotas nuotraukas ar vaizdo medžiagą, kai daromas pažeidimas, galima atsiųsti el. paštu [email protected].
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