Baltojo erelio misija

Pelno nesiekianti organizacija „Didžiojo Lokio slėnio bičiuliai“ (angl. „Friends of Big Bear Valley“) vaizdo kamerą prie lizdo įrengė 2015 m. ir fiksavo kiekvieno veisimosi sezono sėkmes bei nesėkmes.
2024 m. Jackie uoliai perėjo kiaušinius daugiau nei dvi su puse paros iš eilės, kai audros metu lizdas buvo užklotas sniegu.
Los Andželo apygardos parkų ir poilsio departamento „San Dimas Raptor Rescue“ komanda liepos 17 d. surado Jackie, gavusi pranešimus, kad paukštė susigrūmė su dviem kitais ereliais ir buvo rasta sužalota.
Jackie tris savaites buvo gydoma „Ojai Raptor“ centre, kur jai buvo teikiama pagalba dėl įvairių sveikatos sutrikimų, įskaitant anemiją.
Nepaisant kraujo perpylimo ir deguonies terapijos, jos būklė pablogėjo, ir šį pirmadienį centras paskelbė apie gyvūno netektį.
„Žinome, kad ši žinia giliai sujaudins tūkstančius žmonių visame pasaulyje, kurie sekė jos kelionę kartu su mumis ir rėmė ją prižiūrinčius žmones. Mūsų komanda apimta sielvarto. Prižiūrėti ją buvo nepaprasta privilegija“, – rašoma centro pranešime.
Tarp tų, kuriems patiko iš tolo stebėti Jackie lizdą, buvo biologas Kelis Sorensonas, „Ventana Wildlife Society“ vykdantysis direktorius iš Centrinės Kalifornijos.
Nors ši organizacija nebuvo susijusi su „Didžiojo Lokio slėnio“ ereliais, jis laiko jų veisimąsi simboliu, atspindinčiu šios rūšies sugrįžimą į valstiją.
Amerikos baltieji ereliai balansavo ties išnykimo riba, kol 1970-aisiais buvo uždraustas pesticidas DDT ir įvestos kitos apsaugos priemonės, dėl kurių rūšis atsigavo ir buvo išbraukta iš Federalinio nykstančių rūšių sąrašo.
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