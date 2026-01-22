Barsukas iš urvo išlindo anksčiau: ar jau kvepia pavasariu?

„Dalinamės šią savaitę kameros užfiksuotais vaizdais. Prie barsuko urvo lankosi svečiai: lapės, mangutai. Juos vilioja ne tik smalsumas, bet ir kvapai, maisto likučiai, saugi vieta bei šiluma, kurią skleidžia aktyvus urvas. O galiausiai pasirodo ir pats šeimininkas, barsukas, išlendantis pasižiūrėti, kas vyksta ir patikrinti kvapų“, – prie vaizdo įrašo ketvirtadienį rašė parko darbuotojai.
Vaizdo įrašas sulaukė internautų susidomėjimo.
„Barsukas... Tai greit žiemos pabaiga“, – rašė Loreta.
Primename, kad sausio 25-oji Lietuvoje laikoma pusiaužiemiu, kai galima pradėti ieškoti pirmųjų pavasario ženklų.
Sakoma, kad šią dieną savo oloje miške nubunda barsukas, iškiša galvą apsidairyti ir išeina pasivaikščioti arba smunka atgal į olą bei gulasi ant to paties šono. Pagal tai galima spręsti, ar dar toli pavasaris.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba ketvirtadienį rašė, kad pastarosiomis dienomis naujos porcijos sniego nesulaukėme, tačiau sniego dangos storis lėtai mažėja, nes purus sniegas (kuriame iš pradžių būna daug oro tarpų) pamažu slegiasi ir sutankėja, taip pat dalis jo išgaruoja arba gali būti vėjo pamažu nupučiamas.
Storiausia sniego danga (vietomis siekianti virš 30–40 cm) susidariusi šiaurės vakarinėje šalies dalyje, apie Vėžaičių (Klaipėdos r.), Kretingos ir Plungės apylinkes. Šiame regione susiformavo storiausia sniego danga per pastaruosius 15 metų (daugiau buvę 2011 m. sausio pirmoje pusėje). Tuo tarpu mažiausiai sniego yra pietvakarinėje šalies dalyje.
Anot sinoptikų, artimiausiomis dienomis vietomis truputį pasnigs, tačiau bendras sniego kiekis bus nedidelis.
Kaip jau skelbta, prognozuojama, kad šių metų sausio temperatūra (standartinė klimato norma: SKN: -2,9 laipsnio ir 53 mm) bus iki 4 laipsnių žemiau normos, o mėnesio kritulių kiekis – iki 40 proc. mažesnis už 1991–2020 m. vidurkį. Be to, skaičiuojama, jog vasario pradžia irgi turėtų būti šaltesnė ir sausesnė nei vidutiniškai.
Penktadienio naktį vietomis truputį pasnigs. Vėjas rytų, pietryčių, 7–12 m/s, Kuršių marių pakrantėje gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra 7–12, vietomis 13–18 laipsnių šalčio. Dieną be žymesnio sniego. Vėjas rytų, pietryčių, 7–12 m/s. Temperatūra 5–10 laipsnių šalčio.
Šeštadienį žymesnio sniego nenumatoma. Vėjas rytų, 7–12 m/s, pajūryje gūsiai 15 m/s. Temperatūra naktį 11–16, rytuose kai kur iki 19, dieną 9–14 laipsnių šalčio.
Sekmadienį be žymesnio sniego. Vėjas rytų, pietryčių, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 12–17, šiaurės rytinėje šalies pusėje daug kur 18–22, dieną 8–13 laipsnių šalčio.
Hidrologinė situacija
Sausio 22 d. daugelyje šalies upių stebimas vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas iki 19 cm per parą.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas. Grūdantis ledui, vietomis stebimas staigesnis vandens lygio kilimas.
Upėse stebimas ižas, priekrantės ledas, kai kur susidariusi ledo danga, vietomis ledas su properšomis, ledų sangrūdos. Ledo danga apsitraukę daugelis ežerų. Informaciją apie išmatuotą ledo storį rasite čia.
Primenama, kad ežeruose ledo storis laikomas tvirtu ir jau gali išlaikyti žmogų, kai yra ≥7 cm. Grupei žmonių išlaikyti ledo storis turi būti ne plonesnis kaip 12 cm. Upėse ledo danga niekada nebūna saugi!
Kuršių marios užšalusios, ties Nida ir Vente ledo storis 21–26 cm.
