Daugiau nei 25 dienas uolose įstrigusi ožka išgyveno: nustebino, kaip jai tai pavyko

Drėgmės ieškojo kasdama šaknis
Ožka į natūralius spąstus pateko Balčiko „Momchil“ vilų teritorijoje. Gyvūnas daugiau nei tris savaites negalėjo ištrūkti iš siauros uolų nišos.
Visą šį laiką ožka neturėjo prieigos prie vandens ir galėjo maitintis tik aplink augusia negausia augmenija. Norėdama gauti drėgmės, ji kasė žemę ir ieškojo šaknų.
Pusiau laukinės ožkų bandos istorija prasidėjo maždaug prieš dvejus ar trejus metus. Mirus vienai garbaus amžiaus vietos gyventojai, jos paveldėtojai išvyko į užsienį, o gyvūnai liko laisvėje.
Tarp jų buvo anglo-nubian veislės ožys ir kelios vietinės primityvios bulgarų veislės ožkos. Gyvūnai palaipsniui dauginosi ir apsigyveno uolėtose Balčiko apylinkėse.
Į pagalbą atvyko ir alpinistai
Apie nelaimėje atsidūrusią ožką pranešė Raya Georgieva ir Dimitaras Dimitrovas. Jie taip pat prisidėjo prie gelbėjimo operacijos organizavimo ir suteikė savo visureigius, prie kurių buvo pritvirtintos gelbėjimo komandos virvės.
Operaciją apsunkino vietovė – smėlingas ir uolėtas šlaitas buvo status, birus ir sunkiai pasiekiamas, todėl gelbėtojams reikėjo tiksliai koordinuoti veiksmus.
Operaciją organizavo Rusko Petrovas iš „Green Balkans“ laukinių gyvūnų gelbėjimo centro. Prie komandos taip pat prisijungė Trakijos universiteto veterinarinės medicinos studentai.
Koordinuojant gelbėjimą svarbų vaidmenį atliko pirmakursė Nadya Alieva, kilusi iš šio regiono ir gerai pažįstanti vietovės ypatumus.
Rizikingiausią operacijos dalį – nusileidimą stačiomis uolomis ir ožkos ištraukimą – atliko patyrę alpinistai Rusko Petrovas, Stoyko Stefanovas ir Antoni Kapralovas.
Būklė nustebino gelbėtojus
Po daugiau nei 25 dienas trukusio išbandymo ožka iš uolų nišos buvo ištraukta gyva ir palyginti geros būklės.
Nepaisant alkio, troškulio ir patirto streso, gyvūnas buvo pakankamai gyvybingas, kad jį būtų galima transportuoti.
Iš ožkos paimti mėginiai tyrimams. Gelbėtojų komanda taip pat nusprendė gyvūną apgyvendinti Dobričiaus zoologijos sode, kur jis bus nuolat prižiūrimas ir gyvens saugioje aplinkoje.
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