Dingusį šunį prilygino pamestam krepšiui

2025-10-26 09:30
ELTA inf.

Spalio 16 d. Europos Teisingumo Teismas nusprendė, kad gyvūnų savininkai, kurių gyvūnai dingsta skrydžio metu, negali reikalauti didesnės kompensacijos nei ta, kuri turėtų būti sumokėta už prarastą bagažą.

Apsauga: jei planuojate skristi lėktuvu su augintiniu, kuris keliaus bagažo skyriuje, pasirūpinkite, kad jis negalėtų pabėgti iš narvo. / canva.com nuotr.

Liuksemburgo teismo teisėjai nusprendė, kad lėktuvu gabenamas šuo priklauso tai pačiai kategorijai kaip ir lagaminai bei krepšiai.

Toks sprendimas buvo priimtas byloje, kuri buvo iškelta Ispanijoje, kur 2019 m. spalį moteris oro linijų „Iberia“ lėktuvu bandė nuskraidinti savo šunį iš Buenos Airių į Barseloną.

Gyvūnas, kuris turėjo būti vežamas krovinių skyriuje, pakeliui į lėktuvą ištrūko iš narvo ir dingo.

Ispanijos teisme keleivė bandė prisiteisti iš oro linijų 5 tūkst. eurų neturtinę žalą.

Skrydžių bendrovė pripažino savo atsakomybę, tačiau rėmėsi Monrealio konvencija, reglamentuojančia tarptautinį keleivių, bagažo ir krovinių vežimą oro transportu ir nustatančia atsakomybės už registruotą bagažą ribas.

Ispanijos teismas pasiteiravo ES teismo, ar šios atsakomybės ribos taikomos ir naminiams gyvūnams.

ES teisėjai nusprendė, kad sąvoka „keleiviai“ reiškia keliaujančius asmenis, todėl naminiai gyvūnai būti laikomi keleiviais negali. Vadinasi, kompensacijos už augintinio praradimą mokamos tik pagal registruotam bagažui taikomas taisykles.

Monrealio konvencijoje kompensacijos suma nustatyta valiuta, vadinama specialiosiomis skolinimosi teisėmis, kurių už prarastą bagažą priklausytų kiek daugiau nei 1,5 tūkst. Šiuo metu tai atitinka maždaug 1,8 tūkst. eurų sumą.

Šiame straipsnyje:
Europos Teisingumo Teismas
gyvūnai dingę skrydžio metu
prarastas bagažas

