Drausmingas ilgakojis pėsčiasis: gatvėje būk kaip gandras!

Nedrausmingi, nei savo, nei kitų saugumu nesirūpinantys pėstieji neretai tampa nelaimių gatvėse priežastimi. Nemažai žmonių per gatvę eina, bėga, kur tik užsimanę, o jeigu ir pasiekia pėsčiųjų pėsčiųjų perėją, į ją įžengia neįsitikinę, kad tai yra saugu.

Mieste prie pėsčiųjų perėjų kantriai stovintys vieni keliaujantys kai kurie šunys – vis dar stebina, tačiau šįkart užfiksuotas pavyzdingas pėsčiasis – sparnuotis.

Šiaulių apskrities policijos atstovai, paviešinę vaizdo įrašą iš, atrodytų, eilinės kelionės po apylinkes, ragina visus: „Būk kaip gandras! Eidamas per gatvę neskubėk ir visuomet eik per perėją“.

Gandras paminėtas neatsitiktinai. Važiuodami pareigūnai jį sutiko bebaigiantį eiti per per kelią, bet ne šiaip atsitiktinėje vietoje, o būtent per pėsčiųjų perėją.

Prie jos sustoję pareigūnai palaukė, kol pėsčiasis baigs likusią distanciją. Gandrui pasiekus kelkraštį ekipažas nuvažiavo toliau.

Viena įrašą pakomentavusių moterų teigė žinanti šį paukštį. „Mūsų tas gandras visada per perėja eina. Ir jai mašina artėja jis pastovi palaukia. Atrodo jis labiau Kelių eismo taisykles išnagrinėjęs nei kiti pėstieji“, – lygino komentatorė. Kitas jai pritarė, kad „gyvūnai greičiau adaptuojasi prie žmonių taisyklių negu patys žmonės“.

„Šaunuoliai Rėkyvos gandrai“, – vaizdo filmavimo vietą identifikavo treti susižavėjusieji šia istorija.

Kiti internautai pasidalijo ir ne tokiomis nuotaikingomis istorijomis, susijusiomis su gandrais. Vienas įkėlė vaizdo įrašą, kuriame matyti, kad dėl staiga į kelią įskridusio sparnuočio kilo avarinė situacija. Vienas vairuotojas metėsi kairėn, o kitas nulėkė į griovį.