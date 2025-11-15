Geba nukirsti krokodilų galvas: dinozaurą primenantis paukštis šokiravo turistus

Turistų grupė Ugandoje patyrė nepamirštamą įspūdį, kai vienas didžiausių ir nuostabiausių paukščių planetoje – retas klumpiasnapis – nusileido tiesiai ant jų laivelio. Reginys, primenantis sceną iš „Juros periodo parko“, įvyko Mabambos įlankoje, populiarioje paukščių stebėjimo vietoje Viktorijos ežere. Didžiulis padaras, dažnai apibūdinamas kaip dinozaurų eros reliktas, stovėjo vos už kelių centimetrų nuo apstulbusių lankytojų. Apie tai rašo „The Mirror“.
Susitikimas su milžinu
Klumpiasnapis – labai turistų mėgstamas paukštis – nusileido ant mažo medinio laivelio. Paukštis – beveik pusantro metro aukščio, o jo masyvus snapas – milžiniško medinio bato formos.
Kelionių agentūra „Mabamba Trips“ socialiniame tinkle „Instagram“ pasidalijo virusiniu vaizdo įrašu, kuriame vienas turistas netgi bando pasidaryti asmenukę su paukščiu, stovinčiu visiškai nejudant.
„Šiandien įvyko dar viena nepamirštama akimirka, kai ant mūsų laivelio nusileido klumpiasnapis“, – pažymėjo kelionių agentūra.
Komentaruose vartotojai išreiškė susižavėjimą ir pavydą, o vienas netgi pajuokavo: „Kas čia per „Juros periodo parkas“?“
Pavojingas, bet ramus plėšrūnas
Nepaisant grėsmingos išvaizdos, klumpiasnapiai įprastai šalia žmonių yra ramūs. Tačiau jų natūralūs gebėjimai – stulbinantys: sparnų ilgis gali siekti 2,4 metro, o snapas – iki 24 centimetrų ilgio ir devynių centimetrų pločio. Snapo kraštai yra tokie aštrūs, kad paukštis gali nukirsti galvą didelėms žuvims ar net krokodilo jaunikliui.
Turistų laimei, paukštis nerodė jokios agresijos. Jis tiesiog stovėjo laivelyje, didžiulėmis akimis įdėmiai žiūrėdamas, leisdamas užfiksuoti šią retą akimirką prieš vėl pakildamas. Tokie artimi susitikimai – itin reti.
Klumpiasnapiai yra labiau susiję su pelikanais ir garniais nei su gandrais, į kuriuos jie iš pažiūros panašūs. Ši rūšis pasauliniame gamtos apsaugos sąraše priskiriama pažeidžiamų rūšių grupei, nes tropinėje centrinėje ir rytinėje Afrikos gamtoje gyvena mažiau nei 8 000 individų.
