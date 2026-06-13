Į gamtą Pietų Lietuvoje paleista šešiolika balinių vėžlių jauniklių

Praėjusių metų rudenį vėžliukai buvo surinkti iš nesaugių dėčių Metelių ir Veisiejų regioniniuose parkuose. Žiemą jie buvo auginti Kauno zoologijos sode, kur, prižiūrimi specialistų, sustiprėjo ir buvo paruošti grįžimui į gamtą.
„Biologų, veterinarų ir kitų specialistų prižiūrimi šaltuoju sezonu vėžliukai augo, stiprėjo bei buvo ruošiami gyvenimui gamtoje. Įprastai žiemą zoologijos sode praleidžia gausesnis balinių vėžlių jauniklių būrys. Mažesnį pernai surinktų ir šiemet į gamtą paleistų individų skaičių galėjo lemti nepalankios oro sąlygos. 2025 m. pavasario pabaigoje ir vasaros pradžioje buvo neįprastai šalta“, – pranešime cituojamas Lietuvos zoologijos sodo egzotariumo gyvūnų priežiūros specialistas Dovydas Vičius.
Specialistai teigia, kad šiai rūšiai grėsmę kelia buveinių nykimas, plėšrūnai ir žmogaus veikla. Siekiant užtikrinti ilgalaikę rūšies apsaugą, šalyje planuojama plėsti esamus balinių vėžlių apsaugai svarbius draustinius ir steigti naujas saugomas teritorijas.
Balinis vėžlys yra viena labiausiai saugomų Lietuvos roplių rūšių, įrašytų į Lietuvos raudonąją knygą ir įtrauktų į Tarptautinės gamtos apsaugos sąjungos Raudonąjį sąrašą.
Didžiausios balinių vėžlių populiacijos Lietuvoje aptinkamos Metelių ir Veisiejų regioniniuose parkuose.
Lietuvos zoologijos sodas su partneriais balinių vėžlių apsauga kryptingai rūpinasi jau 15 metų, per kuriuos į gamtą paleista daugiau nei 1 tūkst. jauniklių.
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