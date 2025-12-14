Įsigalioja draudimas gaudyti vėgėles

Ribojimai galios iki sausio pabaigos.
Kaip pranešė Aplinkos ministerija, siekiant užtikrinti neršiančių vėgėlių apsaugą, nuo gruodžio 15-osios taip pat įsigalioja draudimas žvejoti visas žuvis Nemuno upėje nuo Gėgės upės žiočių iki Jurbarko tilto ir Nevėžio upėje nuo žiočių iki Babtų tilto tamsiuoju paros metu nuo saulės laidos iki patekėjimo.
Šis draudimas taip pat galios iki sausio 31-osios.
Ribojimai žvejoti galios ir kai kurioms kitoms žuvims.
Iki 2026 metų balandžio 1 dienos draudžiama gaudyti šamus, iki gruodžio 31-osios – marguosius upėtakius ir sykus.
